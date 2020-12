EL2 - Mercedes brille dans la nuit, Räikkönen met le feu

C'est l'heure de pointe en ce début de séance à Abu Dhabi où les pilotes commencent leur séance en testant les pneus 2021, avec 24°C dans l'air et 31°C sur la piste. Forcément, la feuille des temps se garnit vite, et l'on retrouve rapidement les deux Mercedes aux avant-postes, Bottas signant 1'37"8, un petit dixième devant Hamilton.

Après une vingtaine de minutes, Hamilton est le premier à passer des pneus 2020. En mediums, il se hisse en tête en 1'36"4. Quelques minutes plus tard, Bottas fait mieux avec les mêmes pneus en 1'36"2. Peu après la première demi-heure, Verstappen se hisse à sept dixièmes, lui aussi avec les enveloppes à flancs jaunes. Tous les autres pilotes, à commencer par Pérez, sont à plus d'une seconde de la Mercedes du Finlandais à ce stade.

À mi-séance, les Mercedes passent les pneus tendres. Hamilton signe 1'36"0 mais le temps est annulé pour un passage trop large dans le dernier virage. Dans sa première tentative, Bottas relâche très vite après une erreur au premier virage ; quelques instants plus tard, dans ce même virage, Gasly part en tête-à-queue dès l'entrée, sans dommage autre que des pneus forcément abîmés. En gommes tendres alors que ses trois prédécesseurs ont signé leur meilleure marque en mediums, Albon revient à 0"9 de Bottas.

Dans cette séance peu animée, la dernière demi-heure est comme d'habitude consacrée aux longs relais. Mercedes a mis en place un plan de roulage différencié de l'ensemble du plateau avec les gommes 2021 puisque après une demi-douzaine de tours en début de séance, là où les 18 autres pilotes ont effectué l'ensemble des tours imposés, les Flèches d'Ébène repassent les gommes en fin de roulage.

Tout feu, tout flamme

C'est alors que la séance s'anime : Russell est victime d'un problème de MGU-K et voit sa Williams fumer de l'arrière alors qu'il entre dans les stands. Pour Räikkönen, le problème est plus impressionnant puisqu'un incendie se déclare à l'arrière de l'Alfa Romeo : il s'immobilise dans la ligne droite arrière avant que les commissaires ne viennent mettre fin à l'incendie. Le drapeau rouge est déployé pendant que le Finlandais s'occupe de diriger les opérations et de vérifier l'état de la C39.

Au moment où la séance est relancée, pour quelques minutes, Hamilton ne parvient pas à engager ses vitesses. Il s'immobilise en fin de ligne des stands en coupant le moteur de sa voiture, avant que ses mécaniciens ne redémarrent la monoplace. Une fois les monoplaces en piste, Albon et Ocon manquent de s'accrocher dans la ligne droite de retour, le Français n'ayant pas souhaité que le Thaïlandais le dépasse.

La séance s'achève alors que l'on commence déjà à démonter la Williams de Russell.

Abu Dhabi - Essais Libres 2