EL2 - Ocon en tête, le sprint se prépare

Après la sensationnelle pole position de Kevin Magnussen ce vendredi, il restait une séance d'essais libres à disputer avant le sprint du Grand Prix de São Paulo. Les monoplaces étant sous le régime de parc fermé, évaluer la dégradation des pneus était la principale tâche des 20 pilotes, parmi lesquels une tête que l'on n'est pas encore habitué à voir : Logan Sargeant. Titularisé par Williams pour 2023 à condition d'obtenir sa Super Licence, l'Américain pouvait grappiller une unité supplémentaire en vue des 40 points nécessaires afin de s'octroyer le précieux sésame.

Encore faut-il parcourir 100 kilomètres lors de cette heure d'essais, ce que Sargeant n'a finalement pas fait à Mexico, à deux tours près. Cette fois, il n'a pas traîné en faisant partie des premiers pilotes à effectuer un tour chronométré, en 1'19"450 avec les pneus mediums. Au bout de vingt minutes, il avait déjà parcouru 14 boucles sur les 24 nécessaires.

Pendant ce temps, les composés pneumatiques étaient divers et variés avec George Russell en tête du classement à l'issue du premier quart d'heure grâce à un tour en 1'14"916 en tendres, des pneus également utilisés par Charles Leclerc notamment, tandis que Carlos Sainz évoluait en mediums, et Lewis Hamilton, Max Verstappen et Sergio Pérez en durs.

Alors que se poursuivaient les longs relais, c'est Esteban Ocon qui a pris la tête en 1'14"604, lui aussi en tendres, et toujours loin du meilleur temps du week-end (1'10"881 par Verstappen en Q2). Personne n'allait battre le chrono du pilote Alpine, Pérez prenant la deuxième place devant Russell, Fernando Alonso, Verstappen et Hamilton.

Étonnamment, une seule écurie a évalué la durabilité des trois composés pneumatiques lors de cette séance : Aston Martin, avec ses deux pilotes. Pendant ce temps, Alpine, AlphaTauri, Haas, McLaren, Ferrari, Alfa Romeo et Williams ont fait l'impasse sur les gommes dures, Red Bull et Mercedes sur les mediums.

Logan Sargeant, quant à lui, a finalement couvert 28 tours, avec deux relais de 14 boucles en mediums puis en tendres. Son coéquipier d'un temps, Nicholas Latifi, s'est fait remarquer avec une excursion dans l'herbe au dernier virage, sans gravité.

Grand Prix de São Paulo - Essais Libres 2