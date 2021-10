EL2 - Pérez en tête, Verstappen victime du trafic

Les températures ont augmenté à Austin entre les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix des États-Unis. On relève 29°C dans l'air et 37°C sur la piste lorsque le feu au bout de la voie des stands passe au vert, donnant le départ des EL2. Valtteri Bottas, qui a signé le meilleur temps en EL1, reculera de cinq places sur la grille de départ dimanche. Le Finlandais n'a pas été le seul à être sanctionné puisque Sebastian Vettel et George Russell ont changé leur unité de puissance.

Les gommes tendres étaient les plus populaires en EL1 mais pour la séance de l'après-midi, ce sont les pneus mediums et durs qui sont privilégiés par les pilotes, testant leur longévité lors de simulations de relais de course. Sergio Pérez se charge de prendre le meilleur temps provisoire avec un 1'35"883, ce qui est près de deux secondes plus lent que la meilleure marque de Bottas établie en EL1. Celui-ci vire ensuite en tête mais le Mexicain ne dit pas son dernier mot en signant un 1'35"716 en mediums.

Alors que Pérez et Bottas se disputent le meilleur temps, Max Verstappen et Lewis Hamilton se disputent la position en piste. Les deux hommes franchissent la ligne de départ/arrivée côte à côte, ni l'un ni l'autre ne souhaitant céder sur la route vers le premier virage. À l'extérieur, le Néerlandais est donc contraint de lever le pied, ce qui le frustre. Le leader du championnat le fait savoir en tendant son majeur et en traitant son rival de "stupide idiot"...

En retrait en EL1, les McLaren finissent par accélérer. En début de séance, Lando Norris occupe la place de "meilleur des autres", avec quelques millièmes d'avance sur son ancien coéquipier Carlos Sainz. Peu avant la mi-séance, les mediums sont délaissés au profit des tendres. Étonnamment, Lance Stroll vire en tête (1'35"561). Le Canadien est bien vite battu par Bottas, 1'35"360 en gommes rouges également. Hamilton est le premier à s'aventurer dans le terrain des 94 secondes au tour mais son temps est annulé par la direction de course en raison du non-respect des limites de la piste au virage 19.

Pérez récupère ensuite la première place avec un 1'34"946 devant Norris et Hamilton. Dans le trafic, Verstappen perd patience et décide de rentrer au garage plutôt que de signer un tour chronométré en pneus tendres ! Nikita Mazepin est lui aussi victime des monoplaces au ralenti, le Russe manquant de s'accrocher avec une Aston Martin au premier virage.

Pour les dernières minutes, les pneus mediums font leur retour, néanmoins la chasse au meilleur temps est déjà terminée. Pérez signe donc le meilleur temps devant Norris et Hamilton. Bottas, le plus rapide en EL1, est éjecté du top 3 mais reste dans le top 5, accompagné par Ricciardo. Stroll, Leclerc, Verstappen, Sainz et Giovinazzi complètent le top 10, Verstappen étant le seul parmi eux à avoir signé son meilleur temps personnel avec les pneus mediums. À noter que Fernando Alonso a effleuré les barrières à la suite d'un tête-à-queue au virage 19.

Grand Prix des États-Unis - Essais Libres 2