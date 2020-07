EL2 - Vettel pointe en tête, la pluie s'invite en Hongrie

La piste est détrempée à l'heure des Essais Libres 2 du Grand Prix de Hongrie, la pluie s'étant abattue sur le Hungaroring lors des qualifications de la F3, disputées une heure avant la dernière séance du jour en Formule 1. De fait, les pilotes ne se bousculent pas au moment où le feu au bout de la voie des stands passe au vert pour marquer le début des EL2.

Privé de roulage lors de la séance matinale, disputée sur le sec, à cause d'un problème mécanique, Pierre Gasly est le premier à prendre la piste en pneus pour la pluie à flancs parés des inscriptions bleues. Le Français regagne rapidement son garage, et il faut attendre plus de 15 minutes pour voir une seconde voiture en piste, la Racing Point de Sergio Pérez. Lui aussi en pneus pluie, il signe un temps de 1'43"862, très loin des chronos vus ce matin sur le sec. Le Mexicain améliore en 1'42"470, puis passe par les graviers au tour suivant et rejoint son stand.

C'est son équipier Lance Stroll qui prend le relais en piste, bientôt rejoint par Kimi Räikkönen, et a lui aussi des difficultés à garder de l'adhérence. Le Canadien et le Finlandais se placent deuxième et troisième, sans que les chronos ne soient significatifs. Stroll prend ensuite le meilleur en 1'42"380, 90 millièmes de seconde devant son équipier.

Esteban Ocon est le premier à sortir en gommes intermédiaires, mais l'expérience tourne court et le Français regagne son stand après un unique tour. Il en est ensuite de même pour son équipier, Daniel Ricciardo, avec le même composé pneumatique. Charles Leclerc et Sebastian Vettel prennent la piste en gommes pour la pluie et le Monégasque signe le troisième temps en 1'45"827, battu par Vettel en 1'44"912. Leclerc améliore en 1'43"725, pendant que Daniil Kvyat, Lando Norris puis Romain Grosjean prennent à leur tour la piste.

Vettel prend ensuite le meilleur temps en 1'41"5, avant d'améliorer en 1'40"464, la piste gagnant en grip à mesure que les voitures l'empruntent. Il reste moins de 30 minutes de séance lorsque la première Mercedes prend la piste, et Valtteri Bottas signe le deuxième chrono à près de trois dixièmes de Vettel. Carlos Sainz signe le troisième temps et décide de passer les intermédiaires, mais rentre après une seule boucle.

Leclerc sort en piste avec les intermédiaires, comme Vettel ; si l'expérience du Monégasque est délicate, le quadruple Champion du monde signe le meilleur temps absolu dans le premier secteur mais sort au large dans la seconde partie du circuit. Lewis Hamilton a fait un tour d'installation en milieu de séance mais a mis pied à terre à près de dix minutes du terme de ces EL2 sans avoir signé un seul chrono. Max Verstappen a fait un chrono en toute fin de séance, et ils sont sept au total à ne pas avoir bouclé de tour chronométré, dont Hamilton, les pilotes Renault qui n'ont essayé que les pneus intermédiaires, et Alex Albon.