EL2 - Russell leader, Leclerc dans le mur

Après le test organisé lors des Essais Libres 2 du Grand Prix des États-Unis, un second essai pneumatique a eu lieu ce samedi, au Mexique. Comme cela a été le cas à Austin la semaine passée, la séance a été spécialement rallongée de 30 minutes (90 minutes au total) et des prototypes des gommes 2023 de Pirelli, non marqués, ont été confiés aux pilotes.

Cette séance n'avait donc aucun intérêt particulier concernant le week-end de course, puisque les réglages étaient figés et les pneus testés n'allaient pas être utilisés pour les qualifications et la course. Néanmoins, une exception a été faite pour les pilotes ayant laissé leur volant à des rookies, comme la réglementation sportive le leur impose au moins une fois dans la saison, en EL1.

Ainsi, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, George Russell et Alexander Albon ont pu rouler pendant 45 minutes avec les mêmes pneus que leurs rivaux lors de la première séance. Kevin Magnussen a quant à lui directement chaussé les pneus prototypes, et écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir changé de moteur.

Et bien que les composés tendres aient été évalués par Pirelli ce vendredi, contre les durs à Austin, les gommes 2023 ont de nouveau été nettement moins performantes que celles de 2022.

La séance a pourtant commencé avec un yo-yo en tête du classement. Max Verstappen s'est chargé de prendre le meilleur temps provisoire en 1'22"464, avant d'être battu par Pierre Gasly (1'22"186) puis Carlos Sainz (1'21"943), tous en pneus prototypes. Chez les absents de la première séance, Ocon, Tsunoda et Russell étaient en mediums, qui n'avaient pas été utilisés en EL1, pour leurs premiers tours. Le pilote Mercedes a signé un 1'21"742, mais Verstappen puis Pérez ont fait mieux (1'21"588 pour le Néerlandais, 1'21"579 pour le Mexicain).

Mais plus personne n'a été en mesure d'arrêter Russell lors de son passage aux pneus tendres. Avec les enveloppes rouges, le Britannique a roulé en 1'19"970, ayant fait mieux que Sainz en EL1. Tsunoda a pris le deuxième chrono, avec huit dixièmes de retard toutefois, et Ocon le troisième, à plus d'une seconde.

Les dernières minutes de roulage avec les pneus 2022 accordé aux absents du matin ont été écourtées par la sortie du drapeau rouge, causé par l'accident de Charles Leclerc dans les esses du deuxième secteur. Au virage 8, le Monégasque a perdu le contrôle de sa Ferrari et a heurté le mur par l'arrière en partant en tête-à-queue. Séance finie pour le #16, et un possible remplacement de sa boîte de vitesses.

Le drapeau vert a été agité un quart d'heure plus tard, avec un ciel beaucoup plus couvert qu'en début de séance. Le tarmac est cependant resté sec jusqu'au bout. Derrière le trio Russell, Tsunoda, Ocon, Lewis Hamilton a été le premier homme parmi les pilotes munis des pneus prototypes. Le septuple Champion du monde a accusé 1"5 de retard sur son coéquipier. Suivaient les Red Bull de Pérez et Verstappen, les Ferrari de Leclerc et Sainz, Valtteri Bottas et Pierre Gasly, pour compléter le top 10.

Notons qu'une fois de plus, un drapeau rouge a mis fin à la séance : à deux minutes du drapeau à damier, Zhou Guanyu s'est immobilisé dans la section du stade en raison d'un problème hydraulique.

Grand Prix de Mexico - Essais Libres 2