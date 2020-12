EL2 - Russell récidive, Bottas seulement 11e

54"506. Telle aurait été la référence établie par Valtteri Bottas lors de ces Essais Libres 2 du Grand Prix de Sakhir, mais le Finlandais a usé et abusé du dégagement à la sortie du virage 8 et s'est fait épingler par les commissaires pour non-respect des limites de la piste. En effet, il n'est plus autorisé d'aller au-delà du vibreur rouge et blanc à cet endroit, et Bottas (qui a commis plusieurs autres erreurs par ailleurs) a été averti par son ingénieur qu'il était toujours à la limite.

Lire aussi : EL1 - Russell en tête pour ses débuts avec Mercedes

C'est donc un classement peu représentatif qui conclut cette séance : George Russell, qui découvre aujourd'hui la Mercedes W11 et avait déjà signé le meilleur temps des EL1, se trouve à nouveau en tête du classement, auteur d'un 54"713. Et l'on retrouve quatre constructeurs différents en deux dixièmes à peine dans le top 4, avec la Red Bull de Max Verstappen (qui s'est plaint d'un fort sous-virage), la Racing Point de Sergio Pérez et la Renault d'Esteban Ocon. Daniil Kvyat est également l'auteur d'une prometteuse sixième place pour AlphaTauri, à moins de quatre dixièmes de Russell.

Plus loin, Alfa Romeo continue d'afficher un beau niveau de performance, avec Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi 12e et 13e à huit dixièmes de Russell. Ferrari, en revanche, souffre. La séance de Charles Leclerc n'a pas duré longtemps, puisqu'il a subi un problème d'arbre de transmission dès son deuxième tour lorsqu'il est passé sur le vibreur du virage 8. Sa séance s'est arrêtée là.

Quant à Sebastian Vettel, il s'est fait remarquer par deux tête-à-queue – dont un sous le nez de la Haas de Kevin Magnussen – et d'autres sorties de piste ; il n'a pu faire mieux que le 16e temps. Dans cette séance, en performance pure, Ferrari est tout simplement la dixième et dernière force du plateau, à quelques centièmes de Williams.

La Scuderia n'est toutefois pas la seule à avoir connu des difficultés. Chez McLaren, Lando Norris a connu une séance fort compliquée, ayant endommagé son fond plat sur un vibreur avant de connaître un pépin technique, tandis que son coéquipier Carlos Sainz a subi un problème de boîte de vitesses. L'Espagnol est néanmoins parvenu à signer le dixième chrono.

Quant aux rookies Pietro Fittipaldi (Haas) et Jack Aitken (Williams), ils n'ont pas démérité avec les 18e et 19e chrono à quatre dixièmes et cinq dixièmes de leurs coéquipiers respectifs. Tous deux ont limé le bitume avec plus de 50 tours parcourus.

Grand Prix de Sakhir - Essais Libres 2