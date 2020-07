EL2 - Stroll se joue de la chaleur, Albon finit dans le mur

La seconde séance d'essais libres du GP de Grande-Bretagne 2020 débute sous une grande chaleur avec 34°C dans l'air et quasiment 50°C sur la piste. Ricciardo signe le premier temps en 1'30"5 (durs), avant que la marque ne soit améliorée, tout à tour, par Grosjean, Giovinazzi, Gasly puis Leclerc qui signe 1'28"7 (mediums). Le Monégasque est le premier pilote à partir en tête-à-queue dans cette séance, à la réaccélération en sortie de virage 4. Pas de dégâts, il repart rapidement.

Peu avant le cap des 20 minutes, Verstappen se hisse aux commandes en 1'28"3 (mediums) mais Albon fait mieux de 0"216 sur les mêmes gommes. Bottas met tout le monde d'accord avec 1'28"0 avant d'améliorer en 1'27"7, repoussant Albon à quatre dixièmes et Hamilton, en durs, à une demi-seconde. Vettel se plaint de la présence d'un objet étranger au niveau de ses pieds ; il rentre au stand et jette lui-même un coup d’œil au niveau des pédales de sa Ferrari.

Lire aussi : Pourquoi Racing Point a choisi Nico Hülkenberg

Après une demi-heure de roulage, un certain calme s'installe sur le tracé de Silverstone avec peu de monoplaces en piste dans ces conditions très chaudes. Albon chausse les tendres et prend la tête en 1'27"3 mais cela ne dure pas longtemps puisque Stroll améliore de 0"090 avec les mêmes pneus. Hülkenberg est à six dixièmes de son équipier, avec la même monte. Gêné par Grosjean à la fin de Maggots-Becketts-Chapel, Verstappen s'en prend vertement au Français et lui fait comprendre son mécontentement. Chez Ferrari, on travaille dur et à beaucoup sur l'avant de la monoplace de Vettel et pour cause : on lui change les pédales.

Albon piégé dans Stowe

À mi-séance, Albon sort violemment de piste dans Stowe. Le Thaïlandais a perdu l'arrière à mi-virage, une caractéristique notable de la RB16 depuis le début de journée, mais en gommes plus tendres sa correction l'a envoyé en tête-à-queue dans l'autre sens et hors piste où il a été taper le rail par l'arrière avant que la voiture ne se rabatte sur son flanc gauche. Le drapeau rouge est immédiatement brandi. Le pilote sort lui-même de son cockpit et est quitte pour un passage au centre médical.

Lire aussi : McLaren teste des évolutions aéro à Silverstone

La séance reprend une dizaine de minutes plus tard. Les Mercedes chaussent les pneus tendres à leur tour. Bottas se rapproche à 0"157 de Stroll, Hamilton à trois dixièmes ; le Britannique semble en difficulté dans les virages lents depuis le début de journée. Reparti en piste, Vettel semble en grande difficulté avec sa SF1000 alors que Leclerc fait plutôt bonne figure avec une quatrième place provisoire, à un peu moins de trois dixièmes de la RP20.

La fin de séance est marquée par les simulations de longs relais, avec des conditions climatiques sans doute assez peu représentatives, au moins en termes de chaleur, de la suite du week-end. Latifi se fait une frayeur dans les tous derniers instants, avec un décrochage de l'arrière dans Stowe. Mais à la différence d'Albon, sa voiture n'a pas raccroché et il n'a donc pas été vers le mur mais plutôt vers le dégagement. Il peut repartir pour effectuer son essai de départ.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Essais Libres 2