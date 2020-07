EL2 - Verstappen devant Bottas, gros crash pour Ricciardo

Avec 30°C dans l'air et 53°C sur la piste, cette séance débute dans les conditions les plus chaudes depuis l'arrivée en Autriche. Elle commence cinq minutes en retard par rapport à l'horaire initialement prévu car les qualifications de la F3 ont elles-mêmes pris du retard. Cela offre un peu de temps aux mécaniciens Ferrari pour travailler sur la voiture de Vettel, pas tout à fait prête à prendre la piste. La piste, justement, c'est Grosjean qui la prend le premier, suivi notamment par Latifi qui retrouve le tracé après les problèmes de la matinée.

Grosjean inscrit le premier temps en 1'07"1 (mediums). Leclerc fait mieux d'une seconde, avec les mêmes gommes. En durs, Kvyat améliore la marque du Monégasque de 0"047. Après dix minutes, Pérez prend la tête en 1'05"5 (mediums) avant que Stroll fasse légèrement mieux avec 1'05"4 (mediums). Le Mexicain reprend la tête en 1'05"2 juste avant une grosse sortie de piste pour Ricciardo.

L'Australien voit sa Renault décrocher de l'arrière en abordant le virage 9, au moment de descendre deux rapports pour s'engager, et celle-ci se dirige par l'arrière dans les graviers puis le mur de pneus. Le choc est rude et détruit l'arrière de la R.S.20. Le drapeau rouge est immédiatement brandi. Le pilote sort après quelques instants de sa monoplace mais en boitant bas : il est quitte pour une visite au centre médical.

La séance reprend avec 65 minutes restantes. Les Mercedes en profitent pour se positionner aux avant-postes, en mediums, mais les voitures chaussées de tendres font mieux. Pérez réalise 1'04"087. Chez Red Bull, une petite alerte moteur touche Verstappen mais visiblement sans conséquences. Albon est victime d'un tête-à-queue au virage 3, sur un tour d'attaque en pneus tendres.

Peu avant la mi-séance, Pérez améliore encore en pneus tendres en 1'03"8. Stroll est repoussé à trois dixièmes. Après s'être un temps intercalé, Verstappen voit son temps être annulé pour dépassement des limites de piste. Poussés par les chronos des Racing Point et les risques importants de pluie ce samedi, les Mercedes se livrent un peu plus : Bottas prend la tête en 1'03"7, en revanche Hamilton est à six dixièmes de son équipier. Mercedes confirme que les sensations du Britannique ne sont pas bonnes avec sa W11 et qu'une inspection sera menée. Verstappen se hisse en haut de la feuille des temps, en 1'03"6.

Une demi-heure avant la fin, il est demandé à Gasly de donner son aspiration à Kvyat. Le Français n'en est pas très heureux et se montre peu satisfait de cette situation à la radio, estimant que les temps n'ont pas été "maximisés". Nouvelle erreur pour Albon qui perd ensuite sa voiture à la sortie du virage 7 et sort de piste ; sans gravité puisqu'il peut ressortir des graviers et entrer au stand.

La fin de séance est consacrée aux longs relais et ne voit pas d'améliorations notables.

