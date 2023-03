EL2 - Verstappen continue de battre la mesure

Le soleil s'était déjà couché et le circuit de Djeddah n'était plus éclairé que par ses immenses projecteurs au moment de lancer la deuxième séance d'essais libres. Puisque les EL1 et EL3 se disputent de jour, ces EL2 représentaient l'unique occasion pour les pilotes et les équipes de tester les voitures dans des conditions similaires à celles des qualifications et de la course.

Contrairement au tracé de Monaco, celui de Djeddah est assez large pour un circuit urbain. Cela n'a toutefois pas empêché Yuki Tsunoda de frotter le mur à l'entrée du virage 22 dans les premières minutes. Plus de peur que de mal pour le pilote AlphaTauri, qui a pu continuer sa route.

La grille a préféré les pneus mediums en début de séance. Les rares hommes en gommes dures étaient, assez logiquement, en fond de classement. Déjà en bataille pour le meilleur temps en EL1, les pilotes Red Bull et Aston Martin ont repris leur lutte dès les premiers tours des EL2, cette fois-ci en troquant les pneus tendres pour des gommes mediums.

En forme, Verstappen s'est adjugé le meilleur temps provisoire en 1'29"952 avec quatre dixièmes d'avance sur Pérez et six sur Fernando Alonso. Étonnamment, Lance Stroll ou les Ferrari ne les suivaient pas : Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient à la poursuite du top 3 avec six et sept dixièmes de retard respectivement. Pour trouver le premier représentant du Cheval cabré, il fallait descendre jusqu'à la septième place avec Charles Leclerc (+0"964), derrière la Williams d'Alexander Albon. La situation n'était pas meilleure pour Mercedes, avec Lewis Hamilton neuvième (+1"055) et George Russell onzième (+1"425), derrière Carlos Sainz.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Portés disparus jusqu'alors, les pneus tendres ont fait leur apparition au bout de vingt minutes, sur l'Aston Martin d'Alonso. Le double Champion du monde était sur un tour suffisamment bon pour prendre le meilleur temps mais une erreur dans l'enchaînement des virages 22-23 l'en a empêché. C'est finalement Pérez qui a délogé son coéquipier avec les gommes rouges (1'29"902), mais uniquement de manière temporaire puisque Verstappen a fait mieux quelques minutes plus tard (1'29"603).

Auteur d'un tour plus propre que le précédent, Alonso est ensuite remonté à la deuxième place, à deux dixièmes de Verstappen. Les pilotes Alpine ont surpris lors des relais en pneus mediums, ils ont continué à surprendre avec les gommes tendres : Ocon s'est chargé de prendre la quatrième place, à moins d'une demi-seconde de Verstappen, et Gasly la sixième, derrière George Russell. Suivaient Lance Stroll, un Nico Hülkenberg étonnamment compétitif avec sa Haas et... les deux Ferrari de Leclerc et Sainz. Avec les mediums comme avec les tendres, les SF-23 peinent à briller dans la nuit de Djeddah.

Les dernières minutes ont été consacrées aux simulations de course, avec des longs relais en pneus mediums et tendres, les chronos n'ont donc pas été améliorés. À noter que le top 6, composé de quatre équipes différentes, se tient en moins de cinq dixièmes.

Grand Prix d'Arabie saoudite - Essais Libres 2