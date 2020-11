EL2 - Verstappen et Leclerc devant les Mercedes à Istanbul

Les conditions climatiques n'ont pas véritablement évolué depuis la première séance, avec du soleil et des températures de 15°C dans l'air et 18°C sur la piste, mais le tracé est moins humide et surtout un peu plus gommé. Le premier temps de la séance est l’œuvre de Giovinazzi, en 1'48", mais Bottas inscrit vite 1'38"4 puis 1'35"1, en pneus mediums.

La piste demeure piégeuse, même si les chronos s'abaissent, la plupart des pilotes étant en gommes à flancs jaunes. Bottas retrouve la tête après avoir été brièvement délogé par Räikkönen, en 1'34"3. Après des EL1 discrets, Hamilton signe son premier temps "intéressant", à trois dixièmes de son équipier. Verstappen puis Leclerc se succèdent en haut de la feuille des temps, le Monégasque inscrivant 1'33"4.

Après un quart d'heure, Verstappen coupe la ligne en 1'32"8 mais, gêné dans le dernier secteur, voit Albon faire bien mieux avec 1'31"9. Grosjean se signale avec un tête-à-queue sans gravité au virage 7 mais le Français demande à ne plus utiliser les pneus durs. Leclerc signe 1'31"5 avant qu'Albon abaisse encore le chrono en 1'30"8. Verstappen se plaint d'un pneu avant droit qui souffre déjà, notamment de graining (sur un train de mediums qui a fait une dizaine de boucles), après 25 minutes de séance. En revanche, Hamilton continue d'améliorer ses temps avec des pneus qui ont fait 16 tours, tout en cherchant (et trouvant) la limite de l'adhérence au virage 1.

Après une demi-heure de roulage, les Ferrari et les Williams passent les premières aux gommes tendres. Leclerc se plaint de pneus qui subissent rapidement du graining, il se hisse malgré tout en tête en 1'30"7 puis 1'30"3 au bout de 40 minutes de roulage. Albon réalise ensuite 1'29"6 puis 1'29"3, 0"007 devant Verstappen et 0"017 devant Leclerc à un peu moins d'une heure de roulage.

Verstappen fait ensuite parler le chronomètre avec 1'28"9 avant que Leclerc ne réalise 1'28"7. Ce temps ne tient pas longtemps avec 1'28"3 pour le Néerlandais. 25 minutes avant la fin de séance, les deux Williams offrent une figure rare avec un tête-à-queue simultané : à la sortie du virage 1 pour Russell et en entrée dans le virage 7 pour Latifi. Räikkönen part à son tour à la faute au virage 4, là encore sans conséquences.

La fin de séance est comme d'habitude consacrée aux longs relais en vue de la course. Kvyat connaît un tête-à-queue dans le dernier virage, sans gravité. En fin de séance, Leclerc rapporte une légère alerte au niveau de la boîte de vitesses, mais Ferrari ne semble pas s'en inquiéter outre-mesure.

Grand Prix de Turquie - Essais Libres 2

