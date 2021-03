EL2 - Verstappen toujours devant Norris, Räikkönen dans le mur

La seconde séance d'essais libres du GP de Bahreïn 2021 débute dans la nuit, des conditions plus représentatives des qualifications et de la course que les EL1. Les températures ont donc baissé, avec 28°C dans l'air et 33°C sur la piste au moment du passage au feu vert.

Kimi Räikkönen est le premier en piste, suivi par l'ensemble des pilotes qui ne tardent pas à se mettre en action. Nikita Mazepin se fait rapidement une petite frayeur avec un tête-à-queue dans la partie sinueuse du début de second secteur, sans frais. La plupart des pilotes démarrent en gommes mediums (jaunes). Au fur et à mesure des premiers passages sur la ligne de chronométrage, plusieurs pilotes se succèdent en tête de la feuille des temps : Lewis Hamilton signe le meilleur temps mais celui-ci est annulé pour un passage trop au large au virage 4 ; même chose pour Valtteri Bottas. C'est donc la marque de Max Verstappen qui fait office de première référence, avec 1'31"8.

Le Finlandais ne tarde pas à se remettre dans les clous, en 1'31"5, pour s'emparer de la meilleure marque avant que Hamilton ne fasse encore mieux en 1'31"2, le tout en mediums. Pendant que le Britannique terminait son tour, Räikkönen est sorti de piste à la réaccélération du virage 2, a perdu le contrôle de sa voiture qui a glissé sur les graviers avant de taper assez fortement les barrières de sécurité sur la gauche de la piste, brisant totalement l'aileron avant et une partie de l'aileron arrière, au minimum. Il est tout de même parvenu à sortir du dégagement pour rallier les stands à petite vitesse.

Après 20 minutes de roulage et une activité en piste qui s'est considérablement réduite, plusieurs pilotes chaussent les pneus tendres (rouges), à l'image des AlphaTauri et des Aston Martin qui se replacent dans le top 5, sans toutefois déloger Hamilton de la première place provisoire. Carlos Sainz y parvient finalement, en 1'31"1 (tendres) mais cela est de courte durée puisque le septuple Champion inscrit peu après 1'31"0 (tendres), 0"045 devant la Ferrari et 0"136 devant Bottas.

La barre des 1'31 tombe quelques instants plus tard, avec 1'30"9 pour Lando Norris puis 1'30"8 pour Verstappen. À ce stade, le top 7 se tient en une demi-seconde, le top 15 en une seconde. De nouveau, le nombre de monoplaces sur le circuit diminue, pour préparer les longs relais. Programme forcément différent pour Räikkönen qui se lance dans un tour lancé dans le dernier quart d'heure après un long passage au stand suite à sa sortie ; il signe le 16e temps, à 1"015 de la tête.

Les relais de course semblent, sur la moyenne des tours réalisés en pneus mediums, placer Hamilton et Verstappen quasiment au même rythme, devant Pérez et plus loin Bottas. Des données, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Le Finlandais, en tout cas, se plaint ouvertament du comportement de sa monoplace : avant de rentrer au stand, il lance même "c'est inconduisible !". La séance s'achève peu après.

