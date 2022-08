EL2 - Verstappen prend largement les devants

Après des qualifications disputées sur une piste séchante pour la Formule 3, il n'y avait quasiment plus d'eau sur la piste au début de ces Essais Libres 2 de Formule 1, mais le ciel restait menaçant.

La plupart des pilotes n'ont pas tardé à prendre la piste au cas où une averse viendrait ensuite perturber les festivités, la plupart en pneus mediums. Max Verstappen a donné le ton en 1'47"699, devançant son dauphin au championnat, Charles Leclerc, d'une demi-seconde. Le Néerlandais a ensuite amélioré en 1'46"928, puis 1'46"850, concluant la première salve de chronos avec 0"540 de marge sur Carlos Sainz. Tous les autres étaient relégués à plus de 1,2 seconde, ce peloton étant mené par Charles Leclerc, Sergio Pérez et Yuki Tsunoda. Les Mercedes accusaient plus de deux secondes de retard, mais ont commencé la séance en gommes dures.

Les top teams ont ensuite adopté le composé tendre et se sont lancés dans des simulations de qualifications ; Verstappen a alors enfoncé le clou en 1'45"507. Ce chrono n'a pas manqué d'impressionner Leclerc, qui restait deuxième mais n'a pu faire mieux que 1'46"369. Un peu plus loin, un trio Norris-Stroll-Sainz se tenait en une fraction de seconde aux alentours de 1'46"6, devant les Mercedes.

La dernière partie de la séance, avec l'apparition de quelques gouttes de pluie, a été marquée par un travers de Lewis Hamilton dans le Raidillon et des excursions de Mick Schumacher et Pierre Gasly dans les graviers, le premier à Malmédy, le second à Rivage. Le Français reprenait ses marques lors de cette séance après avoir cédé son baquet à Liam Lawson pour les EL1.

Quoi qu'il en soit, avec un classement qui plaçait aux avant-postes Verstappen, Leclerc et Norris, tous trois pénalisés sur la grille de départ pour avoir été équipés de nouvelles pièces moteur, le leader des pilotes qui ne devraient pas être sanctionnés est contre toute attente... Lance Stroll. Bien évidemment, il est difficile d'en tirer des conclusions, et la vérité de samedi pourrait être bien différente.

À noter que Max Verstappen fait l'objet d'une enquête des commissaires pour une éventuelle infraction lors des essais de départ à la fin de la séance.

