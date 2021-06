EL2 - Ricciardo et Ocon premiers poursuivants de Verstappen

Après des EL1 épargnés, le ciel est cette fois bien plus menaçant au moment de débuter la séance puisque de petites gouttes tombent sur le Red Bull Ring, pas de quoi détremper le tracé toutefois. Un tracé, justement, que Pierre Gasly ne parcourra pas puisque Honda a découvert un problème sur son unité de puissance qui nécessite une analyse approfondie et empêche donc tout roulage lors de ces EL2.

La plupart des voitures en état de marche se pressent en piste dans les premiers instants, à l'exception notable de Valtteri Bottas. Max Verstappen signe d'entrée le meilleur temps provisoire en 1'06"7 (pneus durs) avant d'être devancé par Fernando Alonso en 1'06"651 (pneus mediums). Le Néerlandais reprend la tête en 1'06"643 mais Lewis Hamilton améliore en 1'06"3 (durs). Peu avant les dix premières minutes, Carlos Sainz subit un tête-à-queue après avoir mordu dans les graviers en sortie de virage 4.

Après dix minutes de roulage, Verstappen se hisse à nouveau aux commandes en 1'06"1. Bottas lance enfin sa séance, démarrant directement en gommes tendres et réalisant 1'06"2. Quelques instants plus tard, les Aston Martin s'emparent des meilleurs temps avec 1'05"9 pour Sebastian Vettel et 1'06"0 pour Lance Stroll, tous deux en tendres. Hamilton fait toutefois mieux juste avant la barre des 20 minutes, en 1'05"796, mais Ocon améliore de 0"006.

Après 20 minutes de roulage, Nicholas Latifi sort de piste en roulant dans les graviers entre les virage 5 et 6, puis en faisant une excursion dans l'herbe avant de revenir sur la piste. Sans gravité, en dehors de ses pneus très abîmés, ce qui lui permet de repartir. Peu après, c'est Nikita Mazepin qui est surpris au virage 4, mordant dans les graviers sur la gauche avant d'être envoyé en tête-à-queue. Le Russe peut également repartir, avec des gommes endommagées.

Passé légèrement hors piste au virage 10, Hamilton voit son temps de 1'05"3 annulé alors que Verstappen prend la tête en 1'05"4, devant Daniel Ricciardo en 1'05"7. Après ces dernières tentatives lancées, la suite de séance se concentre sur les longs relais pour l'ensemble des pilotes.

À moins de 20 minutes de la fin, Bottas connaît un incident étonnant : en repartant d'un passage par les stands, chaussé de gommes dures neuves, le Finlandais fait patiner sa Mercedes en réaccélérant et en perd le contrôle, partant en équerre au milieu de la voie des stands, heureusement sans rien toucher. Les mécaniciens McLaren, devant qui il s'est arrêté, l'aident à se remettre dans le sens de la marche. La direction de course va se pencher sur cet incident.

La fin de séance de voit aucun incident notable.

Grand Prix de Styrie - Essais Libres 2