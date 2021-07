EL2 - Verstappen en tête d'une séance insignifiante

Une séance d'essais libres avec peu d'intérêt. C'est ainsi que ces Essais Libres 2 du Grand Prix de Grande-Bretagne étaient considérés par certains acteurs du paddock, alors que les qualifications ont déjà eu lieu ce vendredi à Silverstone et que les monoplaces sont soumises au régime de parc fermé.

"Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on fait les qualifications, puis on ne peut rien changer sur la voiture", a notamment déclaré Max Verstappen à la chaîne néerlandaise Ziggo Sport. "Ensuite il y a une autre séance d'essais libres, puis la course sprint. Alors je me dis : pourquoi ne pas enlever cette seconde séance d'essais libres, puisqu'elle n'est plus vraiment importante ?"

Très logiquement, la performance pure n'était pas à l'ordre du jour, la plupart des pilotes s'étant concentrés sur de longs relais en pneus rodés ou usés, notamment avec des gommes dures qui ont fait 25 tours avec Charles Leclerc et des mediums qui en ont parcouru au moins 20 aux mains de Sergio Pérez, Carlos Sainz, Fernando Alonso, des pilotes McLaren et des pilotes Haas ; une préparation idéale pour les 17 tours des Qualifs Sprint.

D'autres comme Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda et Esteban Ocon ont justement couvert cette distance avec les pneus tendres. Hamilton a d'ailleurs remis en question l'utilité d'accumuler les kilomètres avec son unité de puissance, mais Mercedes lui a répondu que les données collectées étaient précieuses. Son coéquipier Valtteri Bottas, lui, est parti en tête-à-queue dans son ultime tour de rentrée au stand, après le drapeau à damier.

Verstappen est le seul à avoir tourné en moins de 1'30, avec un chrono de 1'29"902, mais il restait relégué à près de quatre secondes du meilleur temps des qualifications. Leclerc, Sainz, Ocon et Pérez complétaient le top 5.

Le départ des Qualifs Sprint sera donné à 17h30, heure française.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Essais Libres 2