EL2 - Vettel 0"021 devant Leclerc, Toro Rosso multiplie les ennuis

C'est cette fois sur une piste en grande partie sèche, avec 24°C au sol et 20°C dans l'air, que les pilotes débutent la seconde séance d'essais du week-end. Le ciel reste couvert mais l'activité sur le tracé se veut importante dès les premiers instants. Giovinazzi (en pneus mediums, jaunes) fixe la première référence, en 1'11"7, rapidement devancée par Bottas, en 1'10"8 et en pneus durs (blancs).

Dès la cinquième minute de la séance, le drapeau rouge est brandi. Surpris par une zone d'humidité à l'intérieur du troisième virage, au niveau de la ligne blanche, Kubica perd l'arrière de sa Williams à l'accélération, contre-braque en coupant les gaz, reprend soudainement de l'adhérence et part définitivement en tête-à-queue vers le dégagement en herbe humide. Il percute ensuite le rail extérieur, d'abord par l'avant gauche puis par l'arrière gauche. La FW42 est détruite sur sa partie gauche et au niveau de l'aileron avant mais le pilote en sort seul, visiblement indemne.

La séance reprend sept minutes plus tard et Verstappen ne tarde pas à se signaler avec 1'10"0, en mediums. Hamilton fait mieux, sur les mêmes gommes, en 1'09"9 ; le Britannique se plaint pourtant d'un rétrogradage agressif de la part de sa boîte de vitesses. Leclerc prend à son tour la première position, en 1'09"8, lui aussi en mediums. Vettel met tout le monde d'accord, avec 1'09"5 (mediums). En rentrant aux stands, quelques dégâts sont constatés sur l'avant du châssis de la RB15 de Verstappen, le T-tray (l'avant du fond plat) semblant touché, peut-être par un passage sur un vibreur.

Après 25 minutes, des gouttes de pluie, de plus en plus importantes, sont signalées et visibles. La piste se vide petit à petit. Après l'alerte sur le fond plat, Verstappen se retrouve seul sur le circuit à une heure de la fin de séance, dans des conditions qui semblent se stabiliser. Dans le garage McLaren, on travaille sur le capot moteur et cela fait quelques étincelles. Une fois rentré au stand, le #33 est de nouveau l'objet d'attention des mécaniciens et ingénieurs : cette fois, le DRS pose question.

Quand il y a de la gêne...

À mi-séance, les premiers pneus tendres sont de sortie. Mais personne n'en profite chez Mercedes ou Vettel dans le premier tour : le Finlandais a gêné son équipier puis l'Allemand au début de la remontée vers la ligne droite de départ arrivée, déclenchant un mouvement d'humeur des deux Champions du monde. Leclerc n'en a cure et signe 1'09"2, mais Vettel fait ensuite mieux de 0"021 alors que Bottas est lui repoussé à un dixième. Manque de chance pour Hamilton : sur sa première véritable tentative, il rencontre un Gasly en difficulté dans le premier virage et est surpris. Il doit tirer tout droit dans l'échappatoire. Un premier virage qui a d'ailleurs piégé Kvyat quelques minutes auparavant, avec un tête-à-queue à la clé pour le Russe, sans dommages. Dans la même séquence, Verstappen s'intercale entre les Ferrari et les Mercedes, à un dixième de Vettel, alors que Hamilton finit par émarger à deux dixièmes de la tête.

À l'entame de la dernière demi-heure, on note un unsafe release de la part de Ferrari qui a relâché Leclerc alors que Bottas traversait la voie des stands. Le Finlandais a été contraint de ralentir et de faire un mouvement vers la droite. Les commissaires jugent que l'incident ne mérite pas d'action ; sans doute cet unsafe release était-il dans le fameux "seuil de tolérance" des instances.

Vingt minutes avant le drapeau à damier, Gasly est contraint d'immobiliser sa Toro Rosso en piste : le Français signale un "problème moteur" à la sortie du S de Senna, avec de la fumée qui est vite apparue à l'arrière de la monoplace. Le Virtual Safety Car est déployé mais la STR est vite mise derrière les rails. Une fin de séance décidément compliquée pour l'écurie italienne puisque Kvyat sort de piste dans le dernier freinage, si lentement qu'il n'y a quasiment aucun dégâts au moment de son contact avec les barrières de protection. Le Russe a visiblement été victime d'un problème d'alimentation au moment de tourner. L'arrière de sa voiture prend légèrement feu, mais le début d'incendie est contrôlé par les commissaires de piste. Le drapeau rouge est brandi et la séance prend fin.

GP du Brésil - Essais Libres 2