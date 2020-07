Les EL3 du GP de Styrie annulés, qualifications en sursis

Les conditions météo exécrables qui ont interrompu définitivement la première course du meeting de F3 ne se sont pas améliorées au moment où aurait dû démarrer la séance d'Essais Libres 3 du Grand Prix de Styrie 2020 de F1. Dans un premier temps, la direction de course a reporté la séance "jusqu'à nouvel ordre". Après quasiment trois quarts d'heure d'attente, la décision a finalement été prise d'annuler la séance.

Pour l'instant, la séance de qualifications reste programmée à 15h, avec l'espoir de voir les conditions s'améliorer. Si ce n'est pas le cas, elle pourrait être repoussée dans l'après-midi voire reportée à dimanche matin, sur un créneau qui semble plus favorable si l'on se fie au prévisions météorologiques.

"C'est un grand front [pluvieux] qui arrive, il se déplace lentement mais de manière prévisible", a expliqué Ross Brawn, patron sportif de la F1, au micro de Sky Sports. "Il y a une chance peut-être en fin de journée [pour rouler], mais pour demain tout semble bien se passer."

Si la séance ne pouvait pas avoir lieu d'ici dimanche midi, la grille de départ serait établie en tenant compte des chronos des Essais Libres 2, plaçant ainsi Max Verstappen en pole position.

"Nous ferons les qualifications demain [si ce n'est pas possible aujourd'hui]", a ajouté Brawn. "Nous avons un programme pour demain qui nous ferait seulement perdre la course sprint en F2 et une course de Porsche [Supercup]. Nous pensons tout pouvoir faire demain [pour la F1], avec les qualifications dans la matinée. Si nous ne pouvons pas le faire, comme vous le savez, les chronos des EL2 seront utilisés, mais j'espère que nous n'aurons pas besoin de faire ça et je crois que nous aurons des qualifications le matin."