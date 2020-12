EL3 - Avantage Verstappen avant les qualifications

Quinze minutes. C'est le temps qu'il a fallu attendre pour voir des bolides en piste lors de cette ultime séance d'essais libres de la saison 2020 de Formule 1. Mais lors des 45 minutes suivantes, l'ensemble des concurrents s'est activé à préparer les qualifications.

Ce vendredi, Valtteri Bottas avait établi la référence en 1'36"276 en Essais Libres 2, mais personne ne s'est approché de ce chrono en cette première séance du jour, disputée sous le soleil dans des conditions plus chaudes qu'en nocturne et donc pas forcément représentatives.

Max Verstappen a rapidement pris la première place du classement général pour ne plus la lâcher, signant d'abord un 1'37"175 puis, lors d'un second run avec le même train de pneus tendres, un 1'36"734. Réalisant d'excellents chronos dans différents secteurs sans parvenir à les assembler dans le même tour, le Néerlandais a réussi un 1'36"745 en pneus neufs, très proche de son propre meilleur temps donc, avant de gagner une demi-seconde dans un ultime run compétitif, avec ces mêmes gommes : 1'36"251. Son coéquipier Alexander Albon (dont ce pourrait déjà être le dernier Grand Prix en Formule 1) s'est justement hissé à une demi-seconde de son chef de file dans les derniers instants (1'36"752), malgré un sous-virage "fou".

Les Mercedes, arborant une livrée ornée des noms des membres de l'écurie, ne sont pas descendues en dessous des 97 secondes sur un tour : Lewis Hamilton a tourné en 1'37"012, Valtteri Bottas en 1'37"085. Mais les Flèches d'Argent ne semblaient pas libérer tout leur potentiel. Lorsque Hamilton a demandé à son ingénieur de course où il perdait du temps sur Verstappen, Peter Bonnington lui a répondu "principalement en ligne droite", laissant imaginer des réglages moteur potentiellement prudents. En conséquence, les deux hommes ne sont que sixième et neuvième de cette séance.

Ce sont les Renault que l'on retrouve en embuscade derrière les Red Bull, avec Daniel Ricciardo en 1'36"877 et Esteban Ocon en 1'36"899, suivis un dixième plus loin par Lando Norris. En plus des Mercedes, ce sont Lance Stroll, Carlos Sainz et Sergio Pérez qui complètent le top 10, suivis par les AlphaTauri et les Ferrari. En fond de tableau, la hiérarchie reste conforme aux habitudes avec Haas qui ferme la marche en performance pure derrière Williams et Alfa Romeo.

