EL3 - Mercedes et Verstappen en ordre de marche avant les qualifs

Comme prévu, les conditions climatiques à Silverstone, pour la seconde journée du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020, sont bien plus fraîches que vendredi, avec 20°C dans l'air et 30°C sur la piste. Chez Renault, le couvre-feu a été brisé pour permettre de changer le châssis de Ricciardo dans de bonnes conditions après la découverte de dégâts, et l'Australien est prêt à prendre la piste.

Après quelques tours d'installation, le premier temps est signé par Vettel en 1'29"5 (pneus mediums). Sainz améliore en 1'28"5 (mediums). Côté Red Bull, on s'affaire en ce début de séance sur la monoplace d'Albon, sur laquelle un problème électrique a été constaté. Räikkönen en profite pour se hisser en tête, en 1'28"4 (tendres), mais Sainz ne lui laisse pas cette position très longtemps en réalisant 1'28"2, après un quart d'heure de roulage.

Lire aussi : Ferrari roulera à Silverstone entre les deux Grands Prix

Les Mercedes entrent en piste : Bottas signe 1'27"1 (tendres) mais Hamilton fait mieux de trois dixièmes, lui aussi en tendres. Leclerc, avec les mêmes gommes, est repoussé à sept dixièmes. Vettel, chaussé de mediums, commet un gros blocage au freinage du virage 3 et sort large. Ocon et Sainz complètent le top 5, et sont les deux derniers pilotes dans la même seconde à ce stade de la séance.

Alors que les Racing Point se joignent à la fête, Hamilton abaisse à nouveau sa marque, en 1'26"5, devançant son équipier d'une demi-seconde et Gasly de huit dixièmes. À mi-séance, Verstappen inscrit un premier temps à sept dixièmes du sextuple Champion du monde. Mais la marque du Britannique ne tient pas face à une nouvelle tentative de Bottas, qui améliore de 0"042. Hülkenberg, sur un second tour également, s'approche à huit dixièmes de cette nouvelle référence, cinq centièmes derrière Stroll.

Hamilton reprend la première position avec 1'26"3, toujours en tendres, alors que Verstappen se hisse au troisième rang, à une demi-seconde du #44, avant de se rapprocher à deux dixièmes et demi après un autre tour lancé. Les pneus tendres tiennent bien mieux que lors de la chaude journée de vendredi. Moins de 20 minutes avant le drapeau à damier, Leclerc et Norris s'approchent à moins d'une demi-seconde du meilleur chrono, Sainz à trois dixièmes.

Lire aussi : McLaren conserve ses évolutions aéro pour la suite du GP

Un petit quart d'heure avant la fin de séance, Albon sort enfin du garage alors que les Mercedes relancent des tentatives. Hamilton doit avorter la première après un déséquilibre dans l'enchaînement Maggots-Becketts-Chapel mais pas Bottas qui inscrit 1'25"8. Le Britannique revient à deux dixièmes de son équipier sur la seconde tentative puis à 0"138 sur une troisième, alors que Verstappen échoue lui à 0"300. Pour sa première tentative chronométrée, Albon sort trop au large au virage 9 et voit son premier temps annulé. Vettel se plaint de son côté de nouveau d'un problème au niveau de la pédale de freins, comme ce vendredi.

Dans les cinq dernières minutes, Stroll revient à sept dixièmes de Bottas, juste devant Sainz. Hülkenberg est lui à 0"999. Les Alfa Romeo se gênent quant à elles dans le dernier secteur, Giovinazzi étant à l'arrêt dans la zone de freinage de la dernière chicane. Dans la dernière minute, Vettel se rabat étonnamment et fermement devant Hülkenberg qui était lancé à pleine vitesse dans la ligne droite de retour : l'accrochage est évité mais la manœuvre était tangente.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Essais Libres 3

Related video