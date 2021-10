EL3 - Gasly le plus rapide, la pluie s'invite

Le beau ciel bleu d'hier fait place à un temps maussade ce samedi matin, sur les rives du Bosphore. Comme prévu par les météorologistes en marge du Grand Prix de Turquie, la pluie est au rendez-vous, celle-ci devant perturber les qualifications et la course en plus des Essais Libres 3.

Sans surprise, l'Istanbul Park est plongé dans le silence lors des premières minutes de l'ultime séance d'essais libres du week-end car les équipes souhaitent préserver au maximum les pneus intermédiaires et les pneus pluie, disponibles en quantité limitée. Les pilotes sont quant à eux casqués et attendent simplement le top départ.

AlphaTauri le donne au bout de huit minutes, et Pierre Gasly et Yuki Tsunoda quittent la voie des stands avec les enveloppes à flanc bleu. Le Français s'empare du meilleur temps provisoire, 1'39"988, et se plaint du comportement de son train arrière, commençant déjà à se dégrader compte tenu de l'arrêt de la pluie et de l'amélioration des conditions de piste.

Pourtant, les autres pilotes rejoignant la piste plus tard sont également en pneus pluie. Lando Norris améliore le chrono de Gasly dans sa première tentative (1'39"395), Charles Leclerc prend la deuxième place tout en nous gratifiant d'un joli travers au virage 7. Son coéquipier Carlos Sainz fait mieux et améliore progressivement sa marque jusqu'à obtenir un 1'36"299.

Dix minutes après les premières boucles, les pilotes estiment qu'il est l'heure de passer aux intermédiaires. Les chronos sont plus rapides, certes, mais les erreurs augmentent drastiquement : Gasly et Nikita Mazepin partent en tête-à-queue à haute vitesse au virage 11, George Russell s'échoue dans le bac à gravier du virage 2. Le pilote Williams ne peut pas repartir, sa séance s'arrête là et le drapeau rouge est présenté pour permettre aux commissaires d'évacuer la monoplace.

Le drapeau vert est de nouveau agité peu avant la mi-séance. Sainz est immédiatement délogé par plusieurs pilotes mais c'est Max Verstappen qui a le dernier mot : 1'32"464, puis 1'31"043. Le Néerlandais se fait ensuite remarquer en effectuant un 360 au virage 9, sans conséquence. Sebastian Vettel et Leclerc réalisent la même figure au même endroit plus tard.

La piste sèche de plus en plus et, logiquement, les chronos tombent. Sergio Pérez est le premier homme à passer sous la barre des 1'31, Gasly fait mieux que le Mexicain (1'30"447). Encore une fois, le pilote AlphaTauri se plaint de la dégradation de ses gommes, ce qui suggère un passage aux gommes slicks malgré la présence de grosses flaques à quelques endroits du circuit.

Verstappen tente un ultime tour rapide en fin de séance mais échoue à 0"164 de son ancien coéquipier. Pérez, Sainz et Leclerc complètent le top 5. Lewis Hamilton est le grand absent de ces EL3. N'ayant complété que cinq tours en début de séance, le leader du championnat est seulement 18e.

Grand Prix de Turquie - Essais Libres 3