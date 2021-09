Les EL3 annulés en raison du mauvais temps

Depuis cette nuit, de grosses averses tombent sur le circuit de Sotchi et perturbent le bon déroulement du programme de samedi. Ce matin, la Course Sprint 1 de Formule 2 a été reportée car la piste était impraticable. Et une heure plus tard, c'est au tour des Essais Libres 3 de F1 de connaître le même sort. Il n'y aura donc pas de troisième séance d'essais libres ce week-end.

"Après requête du directeur de course et en accord avec l'Article 15.3 a) du Règlement Sportif de la Formule 1, et des Articles 11.9.3.m et 11.9.3.o du Code Sportif International de la FIA, il est décidé, dans l'intérêt de la sécurité, de modifier le programme officiel en annulant les Essais Libres 3 en raison d'un cas de force majeure. Conformément à la réglementation et aux limites de temps associées, la séance d'Essais Libres 3 sera considérée comme ayant eu lieu, sauf avis contraire du directeur de course", apprend-on dans un communiqué de la F1.

Les qualifications doivent se tenir dans l'après-midi, entre 14h et 15h. Les récentes prévisions météo annoncent une légère accalmie d'ici les prochaines heures, ce qui donne confiance à Esteban Ocon. Cependant, la pluie ne devrait pas cesser de tomber avant le coucher de soleil, aux alentours de 18h15.

"Il y a beaucoup trop d'eau sur la piste pour l'instant", a déclaré le pilote Alpine sur Canal+. "Normalement ça devrait s'éclaircir un petit peu dans l'après-midi donc on a un petit espoir, mais pour l'instant c'est pas terrible. S'il pleut je suis très content, ça amène des opportunités pour tout le monde et c'est très bien."