EL3 - Hamilton accélère, Verstappen en embuscade

La pluie tant attendue n'était toujours pas au rendez-vous sur le Red Bull Ring. En attendant les qualifications et la course, qui pourraient se dérouler sous une pluie battante, la dernière séance d'essais libres s'est disputée sous un ciel partiellement couvert et une piste totalement sèche. Il faisait 21°C dans l'air et 45°C sur le circuit autrichien lorsque le feu est passé au vert.

Lire aussi : EL2 - Ricciardo et Ocon premiers poursuivants de Verstappen

Une alerte sur le moteur Honda de Pierre Gasly et un changement de MGU-K ont mis le pilote AlphaTauri sur la touche pendant l'intégralité de la deuxième séance d'essais libres. Privé de roulage, on retrouvait le Français parmi les premiers hommes en piste au coup d'envoi de la troisième séance, avant qu'il ne regagne les garages.

Les Haas ont eu le circuit pour elles lors des dix premières minutes, ce qui a permis à Mick Schumacher d'établir la première meilleure marque de la journée en pneus durs. Ce n'est pas une surprise, l'Allemand a été rapidement battu une fois les autres pilotes en piste. D'abord par Esteban Ocon puis par Fernando Alonso, tous deux en pneus mediums. Dans une deuxième tentative, le pilote français a amélioré sa marque de plusieurs dixièmes et a repris les commandes du classement (1'06"8).

Finalement, le circuit s'est rempli au bout de vingt minutes de séance. Alonso (désormais en pneus tendres) et George Russell en pneus mediums ont été provisoirement les plus rapides. Pénalisé sur la grille de départ pour être parti en tête-à-queue dans la voie des stands, Valtteri Bottas a augmenté la cadence avec les gommes les plus tendres : 1'06"2. Auteur du meilleur temps en EL1 et EL2, Max Verstappen a une nouvelle fois prouvé qu'il était en forme sur le Red Bull Ring. Sa première tentative a été la plus rapide, avec un 1'05"571 en pneus tendres, trois dixièmes devant Lewis Hamilton et près d'une demi-seconde devant Bottas.

"D'où sortent ces trois dixièmes ?" a demandé Hamilton à la radio. Selon son stand, les Red Bull seraient plus véloces en ligne droite. Le Néerlandais s'est même permis de descendre sous la barre des 65 secondes au tour avec un temps de 1'04"971, la meilleure marque du week-end. La réplique de Hamilton ne vint pas, le Champion du monde en titre accusant dorénavant un écart de quatre dixièmes.

Le circuit a été plongé dans le silence à moins de vingt minutes du drapeau à damier, les pilotes se préparaient à reprendre la piste pour les ultimes relais de la séance. Visiblement, cette période de répit à fait du bien aux Mercedes. En revenant en piste, Bottas puis Hamilton, avec les gommes tendres, ont relégué Verstappen au second plan. L'avantage est revenu au Britannique avec un chrono de 1'04"369.

Le pilote Red Bull s'y est pris à deux fois pour tenter de reprendre son dû mais, malgré un record dans le troisième secteur, c'est Hamilton qui a eu le dernier mot. Le Britannique a bouclé la séance en tête devant Verstappen, Bottas, Sergio Pérez et Yuki Tsunoda. Gasly, Charles Leclerc, Alonso, Lance Stroll et Sebastian Vettel ont complété le top 10.

Comme ce fut le cas vendredi, une pléthore de chronos ont été effacés par la direction de course pour le non-respect des limites de la piste dans les derniers virages. Peu d'incidents étaient à déplorer, Nikita Mazepin a effectué une figure à la sortie du premier virage, Vettel a violemment escaladé le vibreur de cette même courbe et Carlos Sainz a une nouvelle fois mordu le bac à gravier au virage 4 mais contrairement aux EL2, il n'est pas parti en tête-à-queue.

Grand Prix de Styrie - Essais Libres 3