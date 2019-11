EL3 - Verstappen, Hamilton et Bottas en 0"089

Avec 26°C dans l'air et 40°C sur la piste, la toute dernière séance d'essais libres de la saison 2019 débute, dans des conditions évidemment assez peu représentatives de ce qui sera rencontré en qualifications et en course. Räikkönen est le premier à sortie de la voie des stands, suivi par d'autres concurrents du milieu ou du fond de grille, mais le circuit se vide rapidement pour laisser place au silence.

Il faut attendre un quart d'heure pour voir le premier temps, fixé par Norris, en 1'38"9 (en pneus mediums). Hülkenberg puis Ricciardo, en 1'38"2 (pneus tendres), se succèdent ensuite aux avant-postes. Armé de son tout nouveau moteur, Bottas prend les commandes après 20 minutes de roulage, en 1'37"9 (tendres), en dépit d'un tour perfectible. Hamilton fait mieux en 1'37"6 (tendres), non sans quelques coups de survirage sur un tracé qui semble délicat.

Alors que Vettel semblait en capacité de prendre le meilleur temps, il commet une erreur au freinage de la longue ligne droite de retour et avorte sa tentative. En revanche, Verstappen va au bout et inscrit 1'37"2 (tendres) pour se hisser au premier rang. Les Mercedes répondent immédiatement et coup sur coup, avec 1'36"8 pour Hamilton et 1'37"1 pour Bottas. Dans le trafic, Albon évite de peu un contact à haute vitesse avec Hülkenberg au début du troisième secteur.

Peu après la demi-heure de roulage, Hamilton progresse encore en 1'36"6, sur des pneus tendres qui ont sept tours. Lors du passage suivant, il bloque une roue au freinage de la première chicane et tire tout droit, avant de rentrer au stand. Les Ferrari chaussent les mediums à vingt minutes du drapeau à damier avant de se lancer dans des tours rapides, les deux hommes échouant dans leur toute première tentative à trois dixièmes de la marque du #44, perdant une grande partie du temps dans le dernier secteur.

Chez Mercedes, on conserve les pneus tendres. Bottas revient à 0"015 de son équipier. Avec les mêmes pneus, Verstappen se rapproche à 89 millièmes, même si le Néerlandais est sorti au large dans le virage 1 et n'a pas vraiment ralenti. Dans un autre tour, sur des tendres qui ont cinq tours, il finit par prendre les devant, en 1'36"5, 0"074 devant Hamilton. Cela marque la fin de la séance.

GP d'Abu Dhabi - Essais Libres 3