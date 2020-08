Qualifs - Hamilton, une pole sous le signe de Black Panther

Avec 16°C dans l'air et 24°C sur la piste, c'est une séance de qualifications fraîche qui débute à Spa pour le Grand Prix de Belgique 2020.

Q1 - Ferrari, un laborieux passage

Les Haas sont les premières en piste, elles signent des temps dans les 1'45. Verstappen inscrit la première référence en 1'43"4. Elle ne tient pas longtemps puisque Sainz et Ricciardo réalisent 1'43"3, mais Hamilton et Bottas viennent mettre tout le monde d'accord avec 1'42"3 pour le Britannique, deux dixièmes devant son équipier. Sur un deuxième tour, Verstappen se rapproche à huit dixièmes de la meilleure marque.

Sans surprise, après cette première salve, Leclerc est 14e et Vettel 19e. Tous les moteurs Ferrari sont dans les sept dernières places, seul Latifi leur tenant compagnie.

Là aussi comme prévu, le trafic est dense dans le tour de sortie pour l'ultime tentative en Q1 entre les Ferrari, les Haas, les Williams et les AlphaTauri notamment. Les pilotes de la Scuderia améliorent leurs temps, comme beaucoup d'autres pilotes, et cela permet à Vettel et Leclerc de s'en sortir de justesse dans cet ordre, les deux hommes entourant un Russell aux anges. Dans son tour, Magnussen a commis une erreur dans le virage 15 et est sorti dans les graviers, sans gravité puisqu'il a évité le mur de pneus.

Éliminés en Q1 : Räikkönen, Grosjean, Giovinazzi, Latifi et Magnussen.

Q2 - Ciao Italia

Devant un temps incertain, les Mercedes ne tardent pas à sortir, d'autant plus qu'elles vont tenter le pari des pneus mediums pour débuter la course, si elle démarre sur le sec. Verstappen et les Racing Point font de même. Hamilton signe 1'42"0, un dixième devant Bottas et quatre dixièmes devant le Néerlandais. Les Renault, premières voitures en tendres, sont plus ou moins à une demi-seconde. Après cette première tentative, les Racing Point sont hors du top 10, en compagnie des Ferrari et de Russell, qui a avorté son tour et n'a pas de chrono.

Lire aussi : Leclerc surpris et "triste" face au rythme de Ferrari à Spa

Tout le monde ressort en pneus tendres, sauf Ricciardo, qui a alerté après son tour sur un problème au niveau des freins. Cette fois, les Racing Point assurent le top 10 au détriment des écuries italiennes restantes, les AlphaTauri en particulier qui échouent respectivement à 0"008 et 0"026 du passage en Q3, Kvyat devançant pour la première fois de la saison Gasly. Pas de miracles pour les Ferrari et Russell, derniers de Q2.

Éliminés en Q2 : Kvyat, Gasly, Leclerc, Vettel et Russell.

Q3 - Hamilton sans concurrent

Hamilton est le premier pilote en piste et il en profite pour abaisser le record de la piste, avec 1'41"451. Le sextuple Champion du monde relègue Bottas, qui s'est manqué dès la Source, à une demi-seconde, Ricciardo et Verstappen à six dixièmes.

Dans la deuxième tentative, rebelote : Hamilton le premier en piste et le premier au chrono puisqu'il signe 1'41"252, nouveau record, pour s'offrir sa 93e pole position en carrière. Bottas améliore mais reste à une demi-seconde, 0"015 devant Verstappen qui s'en veut d'être tombé trop tôt à court d'énergie. Ricciardo n'a pas complété son second tour, visiblement suite à une erreur, mais s'élancera tout de même quatrième devant Albon et Ocon.

Hamilton dédie sa pole position, ému, à Chadwick Boseman, l'acteur américain célèbre pour son rôle dans Black Panther et décédé dans la nuit suite à un cancer.

