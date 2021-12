EL3 - Hamilton encore plus rapide avant les qualifications

Vendredi, Max Verstappen et Lewis Hamilton s'étaient emparé des meilleurs temps aux essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi. Les deux prétendants au titre ont signé des temps similaires, toutefois le rythme du Néerlandais sur les pneus tendres semble être meilleur. Cela sera confirmé ou démenti pendant les EL3, où les équipes se concentrent sur la préparation des qualifications.

Les pilotes ne se pressent pas à la sortie des stands lorsque le feu passe au vert. Faisant partie des rares hommes à s'aventurer dehors, Verstappen se charge de prendre le meilleur temps en 1'24"828, avec les pneus mediums. Hamilton prend aisément la première place (1'24"241) mais le pilote Mercedes est chaussé des pneus tendres, plus performants que les gommes mediums. Valtteri Bottas (tendres) et Sergio Pérez (mediums) sont quant à eux relégués à plus d'une seconde.

Peu utilisés vendredi, les pneus durs reçoivent enfin un peu d'attention. Fernando Alonso est tout d'abord le plus rapide avec ce composé puis son temps de 1'25"763 est amélioré par les Ferrari et AlphaTauri, Pierre Gasly occupant la cinquième place en 1'24"910.

Tandis que les pilotes Red Bull se concentrent sur un relais de course en pneus mediums, Hamilton et Bottas s'échangent le meilleur temps. Le Britannique frappe le premier avec un chrono de 1'24"055, Bottas fait mieux avec un 1'24"025 quelques minutes plus tard. Le Finlandais est à quatre dixièmes de la meilleure marque du week-end, établie hier en EL2, cependant le record vole en éclats lorsque le septuple Champion du monde descend sous les 84 secondes, en 1'23"274.

Curieusement, les Mercedes continuent de bouder les mediums lorsque les autres changent de composé. Et en plus de chausser les pneus tendres pour la fin de la séance, Verstappen change aussi d'aileron arrière. Selon Christian Horner, le directeur d'équipe, ce changement est motivé par des problèmes de fiabilité.

L'unique tour lancé du Néerlandais se conclut à la deuxième place, à deux dixièmes de son rival. Hamilton rentre donc au garage avec le meilleur temps. Le pilote britannique aurait pu améliorer sa marque, il a cependant bloqué ses roues au virage 12. Bottas achève la séance en troisième place, à plus de sept dixièmes. Pérez, Norris, Tsunoda, Gasly, Sainz, Ricciardo et Leclerc complètent le top 10.

Grand Prix d'Abu Dhabi - Essais Libres 3