EL3 - Hamilton persiste, Verstappen se rapproche, Latifi dans le mur

Le soleil accueille les pilotes pour cette seconde journée de roulage au Grand Prix d'Autriche. Cela se traduit immédiatement sur la piste puisque le circuit est à 42°C au moment d'entamer cette dernière séance d'essais, avec une température ambiante à 21°C. Quelques voitures (les AlphaTauri, les Haas et la McLaren de Norris) procèdent rapidement à un tour d'installation, avant que le silence se fasse sur le circuit.

Sainz décide de le briser et signe le premier temps du jour, en 1'06"3 puis 1'06"2 (en pneus mediums), profitant seul du Red Bull Ring. Après un quart d'heure, les Renault rejoignent l'Espagnol alors que les pilotes des écuries de pointe finissent par pointer le bout de leur nez. Sainz abaisse encore la meilleure marque, avec 1'05"8 (mediums), avant que Ricciardo lui ravisse sa position en 1'05"5 (tendres). Cela ne dure pas longtemps car Bottas inscrit 1'05"4 (mediums) puis Vettel 1'05"1 (tendres). Hamilton finit par devancer Vettel de 0"019, mais toujours avec des pneus plus durs.

Au moment où Pérez entre en piste, lâchant un panache de fumée à la sortie du premier virage, comme depuis le début du week-end, Latifi s'y accidente quelques instants plus tard. Et cette fois, il y a des dégâts puisque le coup de raquette a renvoyé l'avant de la Williams dans les pneus et brisé l'aileron avant, ainsi que l'aileron arrière, plus légèrement. Le pilote est indemne et s'excuse platement auprès de son équipe ; le drapeau rouge est brandi.

La séance reprend avec 26 minutes au compteur, une fois la piste dégagée et nettoyée. Une douzaine de monoplaces sortent immédiatement, menées par le sextuple Champion du monde Hamilton, toujours auteur de la meilleure marque provisoire. Très provisoire puisque sur un nouveau train de tendres, Vettel signe 1'04"8 et Leclerc 1'04"7. Grosjean subit un léger sous-virage au virage 4 et doit mettre deux roues dans les graviers.

À un gros quart d'heure de la fin de séance, les Mercedes chaussent les pneus tendres et prennent les deux premières positions, avec 1'04"1 pour Hamilton et 1'04"2 pour Bottas. Sur les mêmes gommes, Verstappen échoue à près de trois dixièmes du Britannique, Pérez à quasiment une demi-seconde et Albon s'intercale entre les Ferrari. Aucune amélioration notable n'a lieu en fin de séance.

Grand Prix d'Autriche - Essais Libres 3