EL3 - Hamilton et Verstappen dans un mouchoir

Albon est le premier en piste pour cette dernière séance d'essais du week-end, sur un tracé à 32°C et avec une température ambiante de 19°C. Avec 1'14"4 puis 1'13"9 (pneus tendres), Kubica entame mieux la journée que ses EL2 (il a d'ailleurs changé de châssis après son incident de la veille) et se positionne provisoirement en tête du classement, avec le circuit pour lui tout seul. Sainz le rejoint et efface vite cette meilleure marque, avec 1'11"0 et 1'10"7 (pneus mediums).

Après le premier quart d'heure de roulage, les premiers gros poissons sont de sortie tout comme le soleil. Ricciardo s'empare des commandes en 1'10"5. Leclerc réalise 1'09"8 sur son premier tour chronométré, bien vite battu par Vettel en 1'09"6, malgré un blocage dans sa toute première tentative, et Hamilton en 1'09"5. Le Monégasque se rapproche ensuite à 0"037 dans un second tour lancé. Bottas est, lui, à deux dixièmes de son équipier. Verstappen se hisse finalement en tête de cette première salve, en 1'09"3. Sur un troisième tour lancé, Hamilton se rapproche à un dixième du Néerlandais mais ce dernier continue d'améliorer avec cette fois 1'09"0.

À mi-séance, Hamilton rentre après un quatrième tentative avec les mêmes pneus. Il faut attendre une dizaine de minutes pour revoir les top teams à l'attaque du chrono. Verstappen améliore son temps de 0"004 mais les Ferrari font nettement mieux avec 1'08"6 pour Leclerc, 53 millièmes devant Vettel. Quelques instants plus tard, Hamilton réalise 1'08"3, avec un second secteur particulièrement rapide.

Dans les dix dernières minutes, Verstappen se rapproche à 0"026 de Hamilton alors qu'Albon est repoussé à plus de huit dixièmes de son équipier. Il s'agira des seuls améliorations notables de la fin de séance dans le haut de la hiérarchie, les derniers instants étant consacrés à des essais de départ et d'entrée dans les stands.

GP du Brésil - Essais Libres 3