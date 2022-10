EL3 - Leclerc devance Verstappen sur piste humide

Alors que les débats s'enflamment dans le paddock au sujet d'un éventuel non-respect du plafond budgétaire par certaines écuries, c'est après des qualifications W Series perturbées par des pluies torrentielles qu'aurait dû commencer cette troisième séance d'essais libres de Formule 1... mais la direction de course a jugé que les conditions n'étaient pas au rendez-vous.

Le roulage a ainsi été retardé d'une demi-heure et réduit aux 30 minutes restantes. Pierre Gasly est le premier à avoir pris la piste, en pneus pluie, et a donné le ton avec un tour chronométré en 2'09"894, lequel l'a maintenu en tête de la hiérarchie pendant près de dix minutes ; il a ensuite privilégié les intermédiaires, comme les pilotes Red Bull, et a amélioré en 2'06"115, avant d'être nettement battu par Max Verstappen en 2'03"272. Le Néerlandais a enfoncé le clou en 2'02"098. Charles Leclerc a brièvement pris la tête avec un temps de 2'00'983, mais Verstappen est ensuite devenu le premier pilote à passer sous la barre des deux minutes : 1'59"456.

Leclerc a repris le meilleur temps avec 1'58"899, un chrono deux centièmes meilleur que celui de Verstappen quelques instants plus tard. Le Monégasque a confirmé son avantage avec un 1'57"782, une demi-seconde plus rapide que le pilote Red Bull désormais. La séance s'est achevée ainsi pour le duo de tête.

Carlos Sainz s'est hissé au troisième rang en fin de séance, les deux Alpine s'étant immiscées dans le top 7 avec la Red Bull de Sergio Pérez et l'Aston Martin de Lance Stroll. Septième, Esteban Ocon était à plus de trois secondes du meilleur temps mais n'avait que trois dixièmes d'avance sur la 13e place de Gasly, avec Sebastian Vettel, George Russell, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen et Lewis Hamilton dans ce groupe. Dans ces conditions, la hiérarchie est de toute façon difficile à interpréter. Cependant, la pluie est peu probable pour les qualifications.

Aucun accident n'a été à déplorer dans cette séance, simplement des excursions dans les échappatoires pour Russell, Gasly, Alexander Albon et Nicholas Latifi notamment. "Je ne peux pas piloter comme ça, les gars", a lancé le Canadien après sa sortie à l'épingle, se plaignant d'un problème de volant.

Grand Prix de Singapour - Essais Libres 3