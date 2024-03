EL3 - Leclerc d'un souffle devant Verstappen et Sainz

Dix-neuf pilotes se sont retrouvés sur la piste pour l'ultime séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie. Dans l'impossibilité de réparer le châssis endommagé par Alexander Albon en EL1, Williams a pris la décision de lui confier la voiture de son coéquipier, Logan Sargeant, pour le reste du week-end. Le pilote américain ne sera donc pas sur la grille de départ à Melbourne.

Peu de pilotes ont pris la piste dans les premières minutes des EL3, avec uniquement les représentants de Red Bull et Aston Martin. Max Verstappen s'est chargé d'établir la référence provisoire en 1'17"510, en pneus mediums. À noter que le Néerlandais ainsi que son coéquipier Sergio Pérez se sont plaints de l'efficacité de leurs freins.

Il a fallu attendre une quinzaine de minutes supplémentaires pour que le circuit de l'Albert Park se remplisse, certains pilotes étant chaussés de mediums et d'autres de gommes tendres. Carlos Sainz a fait mieux que Verstappen, avec un chrono de 1'16"791 en pneus mediums. Le premier des pilotes en pneus tendres, George Russell, était alors cinquième à plus d'une seconde de Sainz.

En s'approchant du cap de la mi-séance, la plupart des pilotes avaient enregistré un tour avec les enveloppes tendres, à l'exception des pilotes Ferrari et Red Bull, aux quatre premiers rangs, et de l'unique pilote Williams. La supériorité des SF-24 et RB20 sur le circuit de Melbourne semblait assez nette : les pilotes Mercedes et Aston Martin, en dépit de leurs gommes tendres plus performantes et de plusieurs tours chronométrés, étaient les plus proches mais relégués à plus de cinq dixièmes.

Finalement, les pneus tendres ont montré un peu plus de performance lorsqu'Oscar Piastri, le régional de l'étape, est remonté en troisième position avec le record dans le premier secteur en sus. L'Australien accusait tout de même trois dixièmes de retard sur la référence de Sainz. Peu de temps après, Lewis Hamilton faisait encore mieux avec le deuxième temps, à 15 millièmes de Sainz.

Assez étonnamment, une fois que les pilotes Ferrari et Red Bull ont également chaussé les tendres, les écarts ne se sont pas agrandis comme en début de séance. Sainz n'est pas parvenu à améliorer sa référence établie en mediums mais, au bout du suspense, Verstappen puis Leclerc lui ont ravi le meilleur temps. Le Monégasque a signé un temps de 1'16"714, avec 20 millièmes d'avance sur Verstappen et 77 millièmes sur Sainz. Hamilton et Russell ont complété le top 5, à un dixième de Leclerc. Suivaient Alonso, Pérez, Piastri, Stroll et Norris.

Grand Prix d'Australie - Essais Libres 3