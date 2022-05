EL3 - Pérez prend les devants, gros choc pour Ocon

La surface de la piste continue à poser des problèmes pour la première édition du Grand Prix de Miami ; endommagé à plusieurs endroits dès les activités du jeudi, avant le moindre tour de roue d'une compétition, l'asphalte a été réparé pour les essais du vendredi, mais ce n'était manifestement pas suffisant, et cette surface a de nouveau été refaite en vue de la journée de samedi en Floride, dans la zone du virage 17. Par ailleurs, du côté de l'entrée des stands, la limitation de vitesse à 80 km/h commence désormais avant la périlleuse chicane, dont les vibreurs ont été remplacés par des quilles.

Cette troisième séance d'essais libres revêtait une importance particulière pour Max Verstappen et Valtteri Bottas, qui ont passé les EL2 au garage à cause de problèmes techniques pour le premier et d'un accident lors des EL1 pour le second.

Verstappen a donné le ton lors d'une première salve de chronos interrompue par le violent accident d'Esteban Ocon, qui a perdu le contrôle de son Alpine au virage 13 et percuté le mur, endommageant probablement son nouveau plancher. Le Français a fait un bref passage au centre médical, où aucune blessure n'a été décelée.

Verstappen a ainsi tourné en 1'31"355 en pneus mediums, devançant de trois dixièmes et demi Charles Leclerc en tendres, tandis que leurs poursuivants les plus proches, Mick Schumacher en tendres et George Russell en mediums, étaient relégués à près d'une seconde. C'est près d'un quart d'heure de tests qui a alors été perdu, la séance ayant repris son cours avec une grosse trentaine de minutes restant au chronomètre.

C'est dans les quinze dernières minutes que les chronos ont chuté alors que l'ensemble du plateau adoptait les gommes à bandes rouges, Leclerc signant un 1'30"981 avant d'enchaîner avec un 1'31"034. Ces deux temps n'allaient pas résister à l'assaut des Red Bull, Sergio Pérez réalisant une marque de 1'30"699, ensuite battue par Max Verstappen en 1'30"649. Le Néerlandais s'est ensuite fait une grosse frayeur à deux minutes du drapeau à damier, perdant le contrôle sur le premier vibreur de la chicane ; il a réussi à immobiliser sa Red Bull avant de percuter le mur.

Les ultimes instants de la séance ont également été le théâtre des dernières simulations de qualifications, et c'est Sergio Pérez qui a obtenu le meilleur temps en 1'30"304, devançant finalement Charles Leclerc en 1'30"498. Derrière le top 3 complété par Verstappen, c'était la foire d'empoigne entre les écuries de milieu de tableau : Fernando Alonso (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin) et Mick Schumacher (Haas) se tenaient en 0"014, à un peu plus de sept dixièmes du meilleur temps. Carlos Sainz, Kevin Magnussen – auteur d'un tête-à-queue au virage 17 –, Alexander Albon et Lando Norris étaient les derniers membres du top 10.

Malgré le meilleur temps de George Russell en EL2, les Mercedes n'étaient que 15e et 17e de la hiérarchie, le jeune Anglais ayant tourné deux secondes moins vite que la veille. Elles prenaient en sandwich l'AlphaTauri de Pierre Gasly, qui a reçu un drapeau noir et blanc pour avoir franchi la ligne blanche à la sortie des stands.

Grand Prix de Miami - Essais Libres 3