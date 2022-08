EL3 - Pérez le plus rapide avant les qualifications

Le coup d'envoi de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique a été donné sur une piste sèche mais sous un ciel toujours menaçant. Bien que les pneus tendres aient été montés sur les voitures pour les premiers tours de roue, les temps n'ont pas été immédiatement compétitifs. Alexander Albon s'est chargé de signer la meilleure marque provisoire en 1'50"050, à 4,5 secondes du chrono de Max Verstappen établi en EL2.

L'attention était donc portée sur les simulations de relais de course avec les gommes à bandes rouges, qui se dégradaient rapidement si l'on se fie à un message radio de George Russell, néanmoins Alfa Romeo a opté pour un programme différent. Zhou Guanyu et Valtteri Bottas ont adopté un rythme plus soutenu, le pilote chinois ayant pris les rênes du classement en 1'47"795, avec un dixième d'avance sur son coéquipier. À noter que, à l'instar de Bottas, Zhou est pénalisé sur la grille pour avoir changé sa boîte de vitesses et plusieurs éléments moteur. Cela porte le nombre de pénalisés à sept.

Il a fallu patienter près d'une demi-heure pour que débutent les simulations de relais de qualifications. Zhou a été aisément battu par Carlos Sainz (1'46"461), qui a pris quatre dixièmes d'avance sur Charles Leclerc. Très véloce dans les secteurs 1 et 3, majoritairement composés de longues lignes droites, Albon s'est payé le luxe de séparer les deux pilotes Ferrari, avec trois dixièmes de retard sur Sainz.

Sergio Pérez a ensuite pris l'avantage (1'45"972), tandis que les pilotes Mercedes étaient une nouvelle fois à la peine. La première Flèche d'Argent, celle de Russell, avait un débours supérieur à une seconde, Lewis Hamilton étant quant à lui exclu du top 10. Verstappen, qui a été précédemment vu pied au plancher dans une portion sous drapeau jaune, un incident noté par la direction de course, a délogé son coéquipier (1'45"480) à moins de vingt minutes du drapeau à damier.

Un nouvel effort en pneus tendres neufs a vu Sainz remonter au deuxième rang, à trois dixièmes de Verstappen. Et la surprise est venue de Mercedes : Russell a montré un meilleur visage en revenant à moins de six dixièmes du leader. Leclerc voulait en faire autant, toutefois une glissade à l'entrée de Fagnes l'a envoyé en tête-à-queue dans les graviers et provoqué un drapeau rouge.

Le contact n'a pas été trop violent et Leclerc est parvenu à s'extirper seul du bac, l'interruption a donc été de courte durée et permis aux autres pilotes de repartir à la chasse au meilleur temps avant la fin du temps imparti. Verstappen a amélioré sa référence (1'45"184), toutefois Pérez a fait encore mieux : 1'45"047. Avec la pénalité moteur du Néerlandais et le manque de rythme de Sainz, le Mexicain est ainsi le grand favori pour la pole position.

Grand Prix de Belgique - Essais Libres 3