EL3 - Pérez et Red Bull ripostent avant les qualifications

Le duel entre Ferrari et Red Bull se poursuit au Grand Prix de Monaco, avec cette fois un léger avantage à la marque au taureau en Essais Libres 3.

Les pneus tendres étaient de sortie dès le début de la séance, et la plupart des pilotes se sont lancés dans un relais d'une dizaine, voire une quinzaine de tours. Les chronos sont progressivement tombés, pour atteindre une égalité parfaite entre Sergio Pérez et Charles Leclerc en 1'13"297 peu avant la mi-séance. Lewis Hamilton, lui, était huitième à 1,230 seconde. "Mais où sont cette seconde et ces deux dixièmes ? Je ne sais pas où ils sont !" a-t-il lâché à la radio, dépité.

Leclerc a ensuite amélioré en 1'12"885, trois dixièmes devant Pérez, quatre devant Max Verstappen et six devant Carlos Sainz. Les AlphaTauri étaient les "meilleures des autres", avec une seconde de déficit.

Après ces longs relais, les concurrents ont chaussé un autre train de pneus tendres neufs en quête de performance pure. Leclerc et Pérez se sont échangé le meilleur temps à plusieurs reprises, mais c'est bien le Mexicain qui a finalement pris la première place de cette séance, avec un temps de 1'12"476 contre 1'12"517 pour son adversaire. Sainz et Verstappen, quant à eux, étaient relégués à quatre dixièmes.

Pierre Gasly a confirmé la bonne forme d'AlphaTauri au cinquième rang, mais il n'avait que 16 millièmes d'avance sur la McLaren de Lando Norris, tandis que Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, George Russell et Fernando Alonso complétaient le top 10. Russell s'est notamment plaint que sa monoplace talonnait trop.

Plus loin dans le classement, les Aston Martin, les Alfa Romeo et les Williams (ainsi que Daniel Ricciardo) étaient en difficulté. Lance Stroll a d'ailleurs eu le seul accident de la séance, une touchette un peu trop forte avec le rail à la sortie de la Piscine après avoir décollé sur le vibreur.

Les commissaires auront en tout cas du pain sur la planche entre cette séance et les qualifications, ayant trois cas de gêne à étudier avec de potentielles sanctions à la clé : entre Sainz et Stroll, entre Verstappen et Zhou, ainsi qu'entre Pérez et Russell. Ils ont d'ores et déjà décidé de ne pas enquêter sur le cas de l'incident Vettel/Sainz, lorsque le pilote Aston Martin a trouvé la Ferrari sur son chemin à Massenet.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 3