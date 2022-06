EL3 - Pérez répond à Leclerc avant les qualifications Déjà auteur du meilleur temps en EL1, Sergio Pérez a été le plus rapide lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le pilote Red Bull a devancé d'une courte tête la Ferrari de Charles Leclerc, le pilote le plus rapide en EL2.