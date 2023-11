EL3 - Russell domine les derniers essais libres de l'année

Après des EL1 où la moitié des titulaires sont restés sur la touche et des EL2 perturbés par des drapeaux rouges, les concurrents avaient fort à faire lors de cette ultime séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi. Ce n'est pas pour autant qu'ils se sont précipités en piste lorsque le feu est passé au vert, puisque les conditions diurnes ne sont pas représentatives de ce qu'elles seront en qualifications et en course.

Sergio Pérez a réalisé le premier tour compétitif du jour en 1'25"417 avec les pneus tendres, battu quelques instants plus tard par George Russell malgré un dérapage dans le dernier virage. Le pilote Mercedes a tourné en 1'25"163, avant d'améliorer en 1'24"829. À la mi-séance, personne n'était à moins d'une demi-seconde du chrono signé par l'Anglais : pas même ses plus proches poursuivants Max Verstappen, Oscar Piastri et Pérez. Distancées, les Ferrari n'avaient pas encore chaussé les gommes à bandes rouges.

Russell a encore enfoncé le clou par la suite avec un temps de 1'24"418. Seul Lando Norris s'en est approché avec 95 millièmes de déficit, suivi par Piastri à quatre dixièmes. Alexander Albon et Charles Leclerc complétaient le top 5 devant Verstappen. Ce dernier, qui avait précédemment interrompu une tentative après que l'arrière a chassé au virage 5, s'est plaint du comportement de sa monoplace. "Encore une fois, la voiture talonne, saute. Je ne sais pas ce qui se passe", a-t-il lâché à la radio.

D'autres favoris étaient encore plus en retrait : Pérez s'est classé 11e, tandis que Carlos Sainz, après son accident de la veille, n'est pas parvenu à faire mieux que le 19e chrono.

Grand Prix d'Abu Dhabi - Essais Libres 3