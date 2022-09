EL3 - Verstappen passe à l'attaque avant les qualifications

Tous les regards étaient tournés vers le garage Williams ce samedi à la suite de l'annonce surprenante faite par l'équipe britannique : Alexander Albon, malade, a dû déclarer forfait et a été remplacé par... Nyck de Vries, qui a pourtant débuté le week-end sous les couleurs d'Aston Martin ! Un peu dans la précipitation, le Néerlandais effectue ses grands débuts en Grand Prix, près de trois ans après son titre en Formule 2.

Pendant que les mécaniciens Williams travaillaient sur la FW44 anciennement frappée du numéro 23 pour l'adapter aux dimensions de De Vries, les premiers pilotes ont pris la piste pour cette troisième et dernière séance d'essais libres. Sergio Pérez a pris les commandes en 1'22"148 en pneus mediums, un chrono que son coéquipier Max Verstappen n'a pu améliorer après avoir été gêné par George Russell dans son tour rapide.

Il a fallu une tentative supplémentaire au Néerlandais pour prendre la première position (1'22"872). Eux aussi en mediums, Charles Leclerc accusait 72 millièmes de retard et Carlos Sainz presque huit dixièmes. Quelques secondes auparavant, le pilote Ferrari a manqué d'être percuté par Valtteri Bottas. Le Finlandais était dans un tour rapide et s'approchait du premier virage, où Sainz roulait au pas, et a dû quitter la piste pour éviter l'accident. Un incident qui a attiré l'attention de la FIA.

Le dernier quart d'heure de la séance a été consacré aux simulations de qualifications. Verstappen a fait tomber les chronos avec les pneus tendres, s'emparant du record dans les trois secteurs pour signer un 1'21"252. Leclerc, rapide lui aussi, ne l'était toutefois pas assez pour virer en tête. Le Monégasque s'est contenté du deuxième temps, à trois dixièmes. Pérez et Sainz étaient quant à eux à six dixièmes.

Rentré dans le rang en EL2, Mercedes n'a pas été au rendez-vous ce samedi. La meilleure W13, celle de George Russell, a pris la septième place, à plus d'une seconde de Verstappen. Ce sont Fernando Alonso et Lando Norris qui se sont chargés de compléter le top 6. Pour les premiers EL3 de sa carrière, De Vries a pris la 14e place en n'accusant qu'un dixième de retard sur son coéquipier Nicholas Latifi.

À noter qu'Esteban Ocon a rejoint la liste des pénalisés après avoir changé de moteur.

Grand Prix d'Italie - Essais Libres 3