EL3 - Verstappen émerge d'une nuée de chronos annulés

On le savait, les limites de la piste font l'objet de nombreuses discussions à Imola, notamment quant à la sortie du virage 9, Piratella, où 30 chronos ont été supprimés ce vendredi. Et la situation n'est pas allée en s'arrangeant lors des Essais Libres 3.

Les tout premiers instants de la séance ont donné le ton : les trois premiers pilotes en piste, à savoir Kimi Räikkönen, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, ont vu leur temps inaugural annulé, le Russe se faisant remarquer par un gros travers à Tamburello puis un gros blocage de roue dans la Variante Alta.

L'ensemble des concurrents se sont efforcés, tant bien que mal, de mener à bien leurs simulations de qualifications, et peu avant la mi-séance, Nicholas Latifi a perdu le contrôle dans la chicane Villeneuve, endommageant son aileron avant et provoquant une interruption au drapeau rouge. Sergio Pérez était alors en tête du classement en 1'16"642 avec les mediums, devançant les Ferrari et les Alfa Romeo, mais seulement car Charles Leclerc et Valtteri Bottas, plus rapides, avaient vu leur meilleur chrono supprimé.

Par la suite, la priorité a été donnée aux pneus tendres. Bottas a pris la première place en 1'15"984, devançant Lewis Hamilton et Max Verstappen en 1'16"158 et 1'16"251 respectivement, mais le Britannique et le Néerlandais ont également vu ces temps annulés. Verstappen a ensuite signé le meilleur premier secteur mais a décollé sur le vibreur à la sortie d'Acque Minerali ; il ne s'est pas laissé décontenancer et a réalisé un tour en 1'15"895 quelques instants plus tard.

Tous les pilotes étaient à l'attaque, et Pierre Gasly a fait un gros travers à la sortie de Tosa, se retrouvant dans l'herbe. Lui aussi a persévéré et a pris la tête du classement en 1'15"890, ensuite devancé par Leclerc en 1'15"738.

Les pirouettes ont continué de se multiplier avec les deux Alfa Romeo dans les graviers : Kimi Räikkönen à Rivazza, Antonio Giovinazzi à la sortie de Tamburello. "Pourquoi les pneus sont-ils si froids ?" s'est enquis l'Italien. Pendant ce temps, Hamilton a signé un premier chrono réellement compétitif à 16 minutes du drapeau à damier, en 1'15"515... dont s'est rapproché Lando Norris en 1'15"537 avant de passer devant avec un 1'15"414.

Personne n'allait toutefois résister à un assaut redoutable de Max Verstappen, seul pilote en dessous des 75 secondes, qui a réalisé un temps de 1'14"958. Mais vu le rôle joué par la politique menée en matière de limites de la piste, il demeure difficile d'en tirer des conclusions en vue des qualifications.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Essais Libres 3