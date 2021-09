EL3 - Verstappen hausse le rythme, Sainz dans le mur

Il fait toujours beau mais il fait nettement moins chaud à Zandvoort au coup d'envoi de l'ultime séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. On relève 16°C dans l'air et à peine 27°C sur la piste. Deux pilotes ont à cœur d'accumuler les kilomètres en EL3 : Lewis Hamilton, qui n'a bouclé que trois tours en EL2, et... Robert Kubica. Le Polonais remplace au pied levé Kimi Räikkönen, testé positif au COVID-19 et contraint de rester sur la touche. Kubica, qui a participé à plusieurs séances d'essais avec Alfa Romeo entre 2020 et 2021, prendra dimanche son premier départ depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi 2019.

Avec les pneus tendres, Hamilton prend le meilleur temps dans les premières minutes (1'12"010), un temps à plus d'une seconde de la meilleure marque établie par Charles Leclerc en EL2. Le Britannique, qui a eu une alerte sur son moteur la veille, est désormais équipé de son unité de puissance la moins usée sur les trois autorisées par la réglementation. En raison de la panne de Hamilton, Mercedes a transmis à ses partenaires (McLaren, Aston Martin et Williams) l'ordre d'utiliser le moteur comptant le moins de kilomètres pour le reste du week-end.

Le Champion du monde en titre est ensuite délogé en tête du classement par Fernando Alonso, qui signe un 1"11"996 en pneus mediums, puis par les pilotes Ferrari, qui se suivent à la trace. Alonso finit par avoir le dernier mot : 1'11"705, ce qui est 0"063 plus rapide que le chrono de Leclerc.

Sebastian Vettel se fait une frayeur en quittant la piste à la sortie du virage 10, renversant le bloc en polystyrène du DRS au passage, mais parvient à continuer sa route. En revanche, Carlos Sainz ne peut pas en dire autant. L'Espagnol part en tête-à-queue à l'entrée du troisième virage, l'un des deux bankings de Zandvoort, et heurte les Tecpro par l'arrière. Le choc est violent, le drapeau rouge est à nouveau présenté et les mécaniciens du Cheval Cabré s'engagent dans une course contre la monte pour réparer la SF21 avant les qualifications.

À la relance, on assiste encore à des embouteillages en sortie de voie des stands. Timides jusqu'à présent, Max Verstappen et Valtteri Bottas quittent les garages, le premier avec les pneus mediums et le second avec les gommes tendres. Le Finlandais prend le meilleur temps (1'11"217) avec une avance de huit millièmes sur le pilote Red Bull, qui réplique immédiatement avec le nouveau record de la piste : 1'10"702. Le duel entre Mercedes et Red Bull est arbitré par l'Alpine d'Alonso, qui se paie le luxe d'améliorer la marque de Verstappen de quelques millièmes.

Les conditions de piste s'améliorent nettement en fin de séance. Avec les pneus tendres, les deux pilotes Williams remontent dans le top 10 et grâce à l'aspiration offerte par son coéquipier dans la ligne droite des stands, Verstappen explose le chrono. Le Néerlandais signe un 1'09"623 et relègue les Mercedes à six et huit dixièmes de secondes ! C'est un message particulièrement fort qui est envoyé à deux heures des qualifications.

Sans surprise, son temps n'est pas battu lorsque le drapeau à damier s'abaisse. Bottas et Hamilton le suivent, Sergio Pérez et Fernando Alonso sont dans le top 5. Lando Norris, les Aston Martin de Lance Stroll et Sebastian Vettel, Charles Leclerc et Pierre Gasly complètent le top 10.

