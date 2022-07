EL3 - Verstappen largement devant la concurrence

Le ciel était menaçant mais la piste sèche au début de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Une bonne nouvelle pour les équipes, privées de roulage significatif en EL1 en raison de la pluie, alors qu'il ne leur restait plus qu'une heure de tests pour finaliser leurs réglages pour les qualifications et la course.

Les pneus tendres ont été privilégiés dans cette séance, la grande majorité des équipes ayant effectué leurs simulations de course et de qualifications avec les gommes rouges de Pirelli. Seuls McLaren et AlphaTauri se sont d'abord aventurés en piste avec les pneus mediums.

Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz ont rapidement pris les commandes, la meilleure marque était alors détenue par Leclerc en 1'29"452, et les Alfa Romeo surprenaient en se plaçant à l'orée du top 5. Sergio Pérez s'est ensuite emparé du deuxième temps avec les gommes tendres, à moins de deux dixièmes de Leclerc, alors que son coéquipier Max Verstappen a patienté 20 minutes au garage avant de prendre la piste. Du côté de Mercedes, aussi en tendres, George Russell et Lewis Hamilton ont confirmé leur bonne forme du vendredi en signant des temps compétitifs.

Une nouvelle tentative chronométrée a vu Pérez prendre le meilleur temps provisoire, avant d'être immédiatement délogé par Leclerc puis par Verstappen, qui s'est arrêté sur un 1'28"386 après plusieurs améliorations. Étonnamment, le premier adversaire n'était pas une Ferrari ou la Red Bull de son coéquipier mais Hamilton ! Avec le record dans le troisième secteur, le septuple Champion du monde s'est rapproché à un dixième de son rival.

Dans le dernier quart d'heure, Verstappen et Red Bull ont frappé fort en prenant les deux premières positions. Le Néerlandais est même descendu sous la barre des 1'28, le seul homme de la grille à avoir réalisé une telle performance. Son temps de 1'27"901 a repoussé ses premiers adversaires, Pérez et Leclerc, à quatre dixièmes. Russell et Hamilton étaient quant à eux relégués à une demi-seconde.

Très discret, Sainz s'est contenté du sixième temps mais nul doute que l'Espagnol en a gardé sous le pied. Lando Norris a été le meilleur des autres, devant Valtteri Bottas et un épatant Mick Schumacher. Fernando Alonso, au volant d'une Alpine munie d'évolutions, a fermé le top 10.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Essais Libres 3