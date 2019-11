EL3 - Coup dur pour Leclerc, Verstappen en grande forme

Pour la dernière heure de roulage disponible avant la séance de qualifications, c'est justement sur l'optimisation des gommes sur des relais courts que se concentre la majorité des pilotes.

Après seulement 15 minutes de séance, la radio de Charles Leclerc résonne d'un message inquiétant : "Je crois qu'il y a un problème avec le moteur". De la fumée ne tarde pas à s'échapper de l'entrée d'air moteur et de l'arrière de la Ferrari du Monégasque, qui est contraint d'immobiliser l'auto. L'unité de puissance destinée à la séance de qualifications et à la course semble en effet touchée par un mal profond. La Scuderia dit avoir identifié une fuite d'huile et choisi d'installer un moteur plus ancien dans la monoplace pour la suite du week-end, sans risquer de pénalité sur la grille de départ.

De l'autre côté du box Ferrari, Vettel aligne une séance sereine. Chaussé des tendres, l'Allemand est aux commandes à mi-séance avec une référence réalisée en 1'34''441, devant les deux Mercedes de Bottas et Hamilton : le travail de recherche de réglages réalisé dans la nuit par Brendon Hartley, dans le simulateur de Maranello avec l'équipe de tests, semble porter ses fruits.

Le tout premier tour lancé de Verstappen avec le composé Pirelli rouge est lui aussi encourageant : s'installant en deuxième position, le pilote Red Bull concède seulement 0''119 à Vettel, avant de trouver une solide amélioration le plaçant aux commandes de la séance.

C'est dans le dernier quart d'heure et avec de nouveaux pneus neufs que Vettel se replace en première place : son 1'33''523 prend aisément le dessus sur le temps de Bottas qui servait de référence depuis une dizaine de minutes. Il est néanmoins une nouvelle fois battu de manière définitive par Verstappen. Insatisfait du comportement de sa monoplace, Hamilton évolue à plus d'une demi-seconde. Impressionnantes dans le premier secteur, les McLaren se montrent pour le moment à leur aise.

GP des États-Unis - Essais Libres 3