EL3 - Verstappen repousse les pilotes Ferrari

C'était la dernière chance pour les pilotes d'accumuler les kilomètres et de trouver les bons réglages pour leur voiture avant le début des choses sérieuses, sur le circuit d'Austin. Et puisque la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des États-Unis a été le théâtre d'un test Pirelli avec des prototypes de gommes 2023, les pilotes avaient d'autant plus à cœur de rouler en EL3 avec les pneus qu'ils utiliseront en qualifications et en course.

Très vite, Charles Leclerc, qui a changé de moteur et sera pénalisé sur la grille de départ, a pris le meilleur temps provisoire avec un chrono de 1'37"471 en pneus tendres. Sur les gommes rouges également, Max Verstappen accusait 65 millièmes de retard et Sergio Pérez un peu plus d'un dixième. Le coéquipier du pilote Ferrari, Carlos Sainz, a quant à lui opté pour un programme différent en effectuant ses premiers tours en pneus mediums.

Une nouvelle tentative chronométrée pour les quatre hommes a vu Sergio Pérez prendre momentanément les commandes (1"37"338) avant d'être battu par Leclerc, Sainz (toujours en mediums) et Verstappen, auteur d'un 1'36"706. Pendant ce temps, Mick Schumacher était victime d'un problème technique et regagnait le stand à un rythme d'escargot. De son côté, Yuki Tsunoda a passé les 20 premières minutes de la séance au garage.

À la mi-séance, alors que les pilotes effectuaient leurs simulations de relais de course, Verstappen occupait la première place avec 59 millièmes d'avance sur Leclerc. Suivaient Sainz, Pérez, et les deux pilotes Alpine et Aston Martin, déjà en verve vendredi. Les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton étaient quant à elles au fond du top 10, à une seconde de la meilleure marque.

Avec un nouveau jeu de pneus tendres, Hamilton a enregistré un 1'36"688, ce qui a été amélioré par Pérez peu après (1'36"578). Le septuple Champion du monde a voulu répliquer une dizaine de minutes plus tard mais un gros travers dans l'avant-dernier virage a anéanti tous ses efforts. Assez discrets jusqu'alors, Verstappen et Leclerc se sont livrés un duel à distance pour le meilleur temps et le Néerlandais en est sorti gagnant (1'35"825), avec trois dixièmes d'avance et le record dans les trois secteurs.

Ayant attendu le dernier moment pour chausser les pneus tendres, Sainz s'est emparé de la troisième position, avec quatre dixièmes de retard sur Verstappen toutefois. Pérez et Hamilton ont pris les quatrième et cinquième positions, à une demi-seconde. Alonso, Russell, Vettel, Stroll et Gasly ont complété le top 10.

Grand Prix des États-Unis - Essais Libres 3