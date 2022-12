L'émotion victorieuse au Brésil a surpris les dirigeants de Mercedes

Après une année sans titre mondial, une première depuis 2013, Mercedes planche depuis un moment déjà sur sa monoplace 2023, dont le moteur a d'ailleurs démarré la semaine dernière à l'usine de Brackley. L'écurie allemande aspire à retrouver la lutte régulière aux avant-postes face à Red Bull et Ferrari et clôt un chapitre 2022 aux sentiments mitigés. Invité à dresser le bilan de cet exercice compliqué, dans une vidéo publiée par Mercedes, Toto Wolff s'est principalement attardé sur les points positifs à retenir de cette expérience délicate. Malgré les difficultés, le directeur de l'écurie tend vers l'optimisme.

"Je pense que d'une certaine manière, c'est la tempête parfaite, parce que ce que j'ai dit c'est qu'en l'espace de quatre mois, on ne devient pas totalement incompétent alors que l'on a remporté un championnat en décembre puis qu'en mars, quand la voiture prend la piste, la voiture est beaucoup plus lente", résume-t-il. "On a été en mesure d'être bien meilleurs à Austin, Mexico a été une bonne surprise, et puis au Brésil on a gagné à la régulière, en étant en tête lors de chaque séance, avec deux victoires en course, le meilleur tour, et un doublé. Pour moi, l'apprentissage pour l'année prochaine est plus important que gagner une course, et je pense que c'était la preuve qu'il y avait du rythme avec cette voiture."

Cette victoire à Interlagos, décrochée par George Russell, a justement eu un effet inattendu sur le moral des troupes. Toto Wolff reconnaît l'avoir sous-estimé et avoir lui-même été pris par surprise par les émotions ressenties à cette occasion. Devant les images des célébrations du doublé Mercedes au terme du Grand Prix de São Paulo, lors duquel Russell avait également remporté la course sprint, l'Autrichien se confie.

"Pour moi, c'est comme vivre huit réveillons de Noël d'affilée : la huitième fois ne sera pas aussi excitante que la première", explique-t-il. "Je me souviens avoir dit 'OK, c'est une nouvelle victoire en course, on est heureux, on a été performants, on a débriefé comme si c'était la première'. Mais je pense que c'est la nature humaine qui fait que l'on s'y habitue. C'est pourquoi rebondir au Brésil et voir les émotions de l'équipe m'a rendu très fier. C'est intéressant de se regarder, et de voir que c'est une émotion que je n'avais pas vu venir. Dans un sens, c'est extrêmement gratifiant, même si ce n'était qu'une victoire en course. On a terminé troisième du championnat constructeurs, on n'était pas vraiment dans le rythme des autres, mais c'est une pièce supplémentaire au puzzle pour finir par revenir aux avant-postes."

Mike Elliott, directeur technique de Mercedes, se souvient avoir ressenti la même chose : "Je crois que, comme Niki [Lauda] avait l'habitude de le dire, on apprend plus de l'échec que du succès, et cette année a constitué un énorme apprentissage pour nous. C'était vraiment intéressant pour moi de voir la réaction que l'on a eue après le Brésil. C'était énorme, c'était presque comme si l'on avait gagné le championnat du monde, alors que l'on n'avait remporté qu'une seule course. On repense à certaines des saisons que l'on a connues auparavant et on se dit que c'est juste une course, mais je crois que ça m'a démontré le niveau de passion de toute l'entreprise".