Russell ému aux larmes par ses premiers points avec Williams

Le Britannique attendait ça depuis 2019. Après avoir touché du doigt une arrivée dans le top 10 aux Grands Prix d'Allemagne 2019, Toscane 2020, Émilie-Romagne 2020 et 2021, et Autriche 2021, George Russell a enfin récolté ses premiers points avec Williams. Le pilote et son coéquipier, Nicholas Latifi, ont profité des deux carambolages du premier tour au Hungaroring pour accéder au top 10 et rester dans le bon wagon jusqu'au bout.

À la suite de la disqualification de Sebastian Vettel, Williams récolte au total dix points, ce qui représente sa meilleure performance depuis le Grand Prix Brésil 2017. Russell était très ému après la course, versant quelques larmes alors qu'il commençait ses interviews dans le paddock. Le Britannique a expliqué qu'il ne s'attendait pas à être autant touché par cette délivrance, mais que ses émotions résumaient simplement le long voyage entrepris depuis 2019.

"J'ai réellement versé une larme, je ne m'y attendais pas", a révélé Russell. "Je n'aurais probablement pas pleuré si j'avais gagné ma première course, pour être honnête. C'est dire à quel point cela compte pour moi. Je peux difficilement l'expliquer, nous nous sommes battus pendant trois ans pour obtenir le résultat d'aujourd'hui."

"Le deuxième relais, c'était probablement le meilleur relais de toute ma carrière. Garder Daniel [Ricciardo] derrière, garder Max [Verstappen] derrière, réduire l'écart de 20 secondes avec les voitures devant, c'était exceptionnel. J'ai donné tout ce que j'avais, comme à chaque course, et j'ai finalement été récompensé."

Lors du second départ, Russell a quitté la voie des stands en tête de cortège toutefois le pilote Williams a été dans l'obligation de lever le pied et de revenir à la septième place, position qu'il occupait au moment de rentrer au stand. Contrairement aux autres pilotes, Russell ne s'était pas rangé dans la voie rapide en quittant son emplacement et avait remonté la file en empruntant la voie lente, ce qui est proscrit par le règlement.

Mais au lieu d'être pénalisé pour son geste, le Britannique a d'abord été informé à la radio par son équipe de son infraction, et le pilote a pu ralentir pour réparer l'injustice. L'intéressé a chaleureusement remercié les commissaires, qui ont selon lui fait preuve "de bon sens", car il craignait d'être immédiatement sanctionné même c'est en réalité Williams qui a réagi.

"J'ai vu qu'il y avait une opportunité, je me suis dit, tant pis, j'y vais, parce que la récompense était bien plus grande que le risque", a déclaré Russell. "Je suis vraiment reconnaissant envers la FIA pour avoir fait preuve d'un peu de bon sens en me disant de rendre ces positions. Ils auraient pu me donner directement un drive-through. En sortant des stands, j'ai dit : 'Je peux dépasser ces voitures ?' Et, pendant je les dépassais, on m'a dit non. Je l'ai su assez tôt. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais je ne m'en suis pas trop voulu, parce que n'importe quel pilote dans ma position aurait fait la même chose."