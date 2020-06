Enchères FIA : un casque et une combinaison de Hill atteignent 36'000€

Des lots ont été offerts par les pilotes, les équipes et d'autres membres du paddock et vendus via RM Sotheby afin de récolter des fonds pour la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La FIA avait déjà fait un don de 1 million d'euros avant ces enchères.

Damon Hill avait ainsi mis en vente le casque et la combinaison qu'il portait lors de sa victoire au Grand Prix d'Australie 1995, avec Williams. Un lot qui s'est vendu à un prix plus élevé que pour n'importe quel produit lié à un pilote du plateau actuel, à hauteur de 36'500 euros.

Lire aussi : La F1 serait "stupide" de ne pas affiner le règlement 2022

Concernant les stars contemporaines de la discipline justement, un lot composé d'une combinaison, de gants et de bottines utilisés en 2019 par Lewis Hamilton et donnés par Mercedes a tout de même été vendu 28'800 euros. La combinaison portée par Charles Leclerc lors de sa victoire au GP de Belgique 2019, donnée par Ferrari, a permis de récolter 27'700 euros. Une combinaison, des bottines de Max Verstappen et une plaque d'extrémité d'aileron arrière offerts par Red Bull ont généré 23'400 euros.

Ferrari a également mis en vente d'autres combinaisons : une de Sebastian Vettel en 2019 (à laquelle était ajoutée une plaque d'extrémité d'aileron arrière) qui a atteint 21'000 euros, une appartenant à Fernando Alonso qui a atteint 14'400 euros et une de Kimi Räikkönen qui a récolté 13'300 euros. Une très rare combinaison Essex Lotus de 1980 donnée par Nigel Mansell et portée lors de son tout premier week-end de Grand Prix a également été vendue pour 13'300 euros.

Mais le prix le plus important a été payé pour une McLaren MP4-24 showcar de 2009, aux couleurs de la MP4-31 de 2015, avec 60'900 euros. Autre gros lot : un exemplaire à 60% de la taille normale de la statue en bronze d'Ayrton Senna, en position assise comme dans un cockpit de F1 au moment de passer le Raidillon à Spa, réalisée par Paul Oz a permis d'ajouter 44'300 euros aux dons.

Avec Adam Cooper