"Enfant à problèmes" de Red Bull, Tsunoda consulte un psychologue

On le sait, le sang-froid n'est pas le point fort de Yuki Tsunoda. Il arrive régulièrement que le Japonais de 22 ans perde son calme à la radio lorsqu'il est confronté à une situation compliquée ; son expression "traffic paradise" est quasiment devenue un proverbe dans le paddock, lorsque des embouteillages sont à déplorer en qualifications.

Le week-end dernier, à Silverstone, Tsunoda a provoqué un accrochage avec son coéquipier Pierre Gasly – collision qui allait également handicaper Max Verstappen, victime d'un débris – et a immédiatement lancé à la radio : "Ma voiture va bien, mais putain de merde !"

Red Bull et AlphaTauri semblent considérer que la prolifération d'invectives à la radio représente un problème majeur et agissent donc afin de résoudre ce problème, empruntant un chemin similaire à celui de George Russell et Lando Norris notamment.

"Nous avons organisé des séances de travail avec une sorte de psychologue, car il continue de râler dans les virages, ce qui est un frein à ses performances", révèle Helmut Marko à Servus TV. "Nous devons maîtriser nos émotions. Dieu merci, Max [Verstappen] est calme. Notre enfant à problèmes à cet égard – et pas seulement à cet égard – est Tsunoda. Il explose à la radio, on peine à y croire !"

Le principal intéressé est, de manière générale, prompt à faire son autocritique. "À la radio... peut-être que je crie encore, mais je n'appuie plus sur le [bouton]", assurait-il néanmoins en mai dernier. "C'est un grand pas en avant, peut-être, par rapport à l'année dernière. Mais j'essaie quand même d'être plus calme. Bien sûr, je respectais déjà les ingénieurs, mais je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de les respecter davantage. J'ai réalisé que ça ne servait à rien de crier à la radio, il vaut mieux dire les choses avec une voix calme et passer à autre chose."

Avec un niveau de stress qui a même "dépassé la limite" à Monaco, ces séances avec un psychologue pourraient avoir des bénéfices notables pour celui qui occupe la 15e place du championnat des pilotes avec 11 points au compteur, contre 16 à l'actif de Gasly.