L'enquête FIA pas accélérée malgré un Conseil Mondial extraordinaire

La FIA a programmé le 3 février prochain un Conseil Mondial du Sport Automobile extraordinaire et à distance, ce qui a été de nature à poser la question d'un éventuel lien entre cette réunion et l'enquête menée par la fédération sur la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 de Formule 1.

Toutefois, le programme de ce CMSA ne couvre pas de sujets spécifiquement liés à la F1. Ainsi, aucun changement n'est donc à prévoir par rapport à la chronologie annoncée à la mi-janvier, à savoir que les conclusions de l'analyse détaillée seront présentées à la Commission F1 courant février et les décisions finales sur les différents aspects seront annoncées lors du Conseil Mondial du Sport Automobile de Bahreïn, le 18 mars prochain.

Le Conseil Mondial se réunit en temps normal quatre fois par an, mais la réunion exceptionnelle décidée tout début février fait suite aux changements qui ont suivi l'élection de Mohammed Ben Sulayem en tant que nouveau président de la FIA, en décembre dernier.

La fédération a précisé que la réunion sera essentiellement consacrée à des questions de "gestion interne" qui découlent de la transition entre l'ancien président Jean Todt et la nouvelle administration, comme par exemple la nomination des membres du sénat. Les membres clés de l'équipe de Ben Sulayem, tels que son adjoint et ses vice-présidents pour le sport et la mobilité, ont été confirmés lors d'une autre réunion extraordinaire qui a suivi le dernier Conseil Mondial "normal" qui a eu lieu en décembre.

Le timing indiqué pour l'annonce des décisions faisant suite à l'enquête sur Abu Dhabi n'a pas été sans créer quelques remous, car il s'agit du week-end du premier Grand Prix de la saison 2022 de F1, à Bahreïn. En parallèle, l'avenir de Lewis Hamilton demeure un point d'interrogation, le Britannique n'ayant rien déclaré publiquement depuis la brève interview d'avant-podium à Yas Marina et qui aura sûrement un œil sur ce que la FIA aura à dire sur les événements de la fin de course.

Parmi les autres points de crispation des dernières semaines, le rôle et l'avenir du directeur de course, position occupée depuis 2019 par Michael Masi, est au centre des attentions. L'Australien pourrait être menacé. Un travail en cours, notamment mené par Peter Bayer, à la tête des questions liées aux monoplaces au sein de la FIA, est aussi de savoir si les responsabilités du poste occupé par Masi doivent être divisées en plusieurs rôles différents au sein d'une structure revue.

L'idée de mettre en place une équipe en rotation pour s'occuper de la direction de course, avec plusieurs personnes qui joueraient ce rôle au fil de la saison suivant les Grands Prix, semble avoir été abandonnée. La mise en place d'une structure d'aide à distance de la direction de course, similaire aux salles de contrôle présentes dans les usines des écuries (pour aider en matière de stratégie ou d'ingénierie lors des week-ends de course), fait en revanche son chemin.