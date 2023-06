Sous double enquête, Gasly espère pouvoir jouer sa carte demain

Une semaine après le quatrième temps d'Esteban Ocon lors des qualifications du Grand Prix de Monaco, c'est au tour de Pierre Gasly de se hisser dans un top 4 en Q3. Mais, contrairement à la semaine passée en Principauté, c'est le Français qui est sous le menace d'une pénalité.

D'une double pénalité en fait, car Gasly est soupçonné d'avoir gêné deux pilotes lors de la Q1 : Carlos Sainz, d'abord, dans l'avant-dernier virage du tracé de Barcelone, puis Max Verstappen, dans le virage 4. Les deux incidents ont été rapportés aux commissaires pour enquête. Il risque trois places de pénalité sur la grille pour chaque, et également des points sur sa Super Licence qui pourraient faire ressurgir l'épée de Damoclès d'une potentielle suspension.

Interrogé juste après sa descente de l'Alpine par Canal+, le vainqueur du GP d'Italie 2020 ne s'est pas étendu sur ces situations litigieuses, préférant retenir la performance du jour : "Honnêtement, j'essaie de faire au mieux avec les infos que j'avais sur le moment, après on verra exactement ce qui s'est passé. Je pense que... Pour l'instant je viens de sortir de la voiture il y a 30 secondes, je suis juste extrêmement satisfait de la performance qu'on a montrée."

"On fait une deuxième ligne, quatrième temps en qualifs, ce qui est extrêmement bien. On progresse tous les week-ends, c'est ce qu'on veut. C'est seulement le début de saison, et ce qui m'importe c'est d'évoluer avec l'équipe, de montrer qu'on est performants. Et aujourd'hui, on l'est, donc c'est ce qui faut retenir. Après, le reste, je vais analyser lorsque j'aurai un peu plus de temps, parce que ça n'a pas encore été le cas."

Concernant son objectif pour la course, Gasly estime qu'une semaine après le podium signé par son équipier, Alpine a "une très grosse carte à jouer" s'il peut s'élancer de sa position. "On est à huit centièmes de la deuxième place, je pense que c'était vraiment très, très bien. On s'attend à se battre avec les voitures qui nous entourent, donc il y a une très grosse carte à jouer pour demain. On va voir ce qui s'est passé, mais j'espère qu'on va pouvoir garder la position dans laquelle on part, parce que c'est sûr qu'il y a des gros points à aller chercher demain."