Le nouvel entraîneur de De Vries déjà ravi de leur collaboration

Après Daniil Kvyat et Pierre Gasly, Pyry Salmela (prononcez "Puru") a un nouveau poulain. Le Finlandais exerce depuis près d'une décennie le rôle de "coach performance", d'abord au sein de la structure Hintsa Performance du regretté Aki Hintsa, jadis médecin de l'écurie McLaren.

Comme son compatriote Hintsa, Salmela a été joueur de hockey sur glace. C'est avec un amateur de ce sport, Daniil Kvyat, qu'il a rejoint le paddock de la Formule 1 à l'arrivée du jeune Russe dans la catégorie reine du sport automobile. Fin 2017, Kvyat a été remplacé par Pierre Gasly chez Toro Rosso, et c'est alors qu'a commencé la collaboration de Salmela avec le Français. Celle-ci a été si fructueuse que le préparateur physique est désormais affilié directement à la Scuderia AlphaTauri, et non à Hintsa Performance.

Et désormais, Gasly ayant quitté Faenza à destination de l'écurie Alpine, Salmela collabore avec le rookie Nyck de Vries. "Je suis extrêmement content des pilotes avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler jusqu'à présent", déclare le nordique à RacingNews365. "Avec Daniil et Pierre, j'ai pu apprendre beaucoup de choses que je peux utiliser en entraînant Nyck. On apprend beaucoup de choses. Si c'était à refaire, avec l'expérience, on referait les choses du passé de manière un peu différente, car grâce à l'expérience on sait mieux quoi faire. Par exemple, grâce à l'expérience que j'ai prise avec Daniil et Pierre, je peux désormais travailler encore mieux et de manière plus efficace avec Nyck."

"Avant même notre collaboration, j'ai pu dire à Nyck exactement ce dont il devait se préoccuper, ce qui était nécessaire pour que tout soit en ordre, afin que les choses commencent bien d'emblée. Cela a bien fonctionné, surtout car Nyck a le mérite de m'avoir immédiatement accordé de la confiance ; cela m'a grandement facilité la vie."

Pyry Salmela aux côtés de Pierre Gasly

"Quand on commence à travailler ensemble, ça prend généralement du temps de s'habituer l'un à l'autre, mais Nyck m'a fait confiance d'emblée. De plus, il sait très bien quoi faire, il s'y connaît vraiment, et cela facilite vraiment tout. On peut bien le coacher, il apprend vite et ça rend le travail avec lui idéal."

"Vous savez, j'ai désormais travaillé avec trois pilotes, avec qui ça a été très agréable de travailler. C'est agréable d'avoir affaire à des gars qui veulent apprendre des choses et sont conscients qu'on ne peut pas passer de zéro à héros en un clin d'œil."

Salmela et De Vries ont préparé la première saison du Néerlandais en Formule 1 loin de son domicile monégasque : à Dubaï, où ils ont retrouvé des connaissances. "Nous sommes partis à Dubaï cet hiver car je voulais l'éloigner de chez lui", explique Salmela. "Pas parce que cette situation ne serait pas bonne, mais parce que c'est ma manière de faire en sorte que les athlètes se concentrent sur la nouvelle saison. À la maison, il y a toujours des distractions, car la vie se passe toujours là-bas, qu'il y ait des amis que l'on veut voir ou qu'il faille faire la lessive. On ne peut jamais être concentré à 100%."

"Puisque nous avons déjà très peu de temps, il est important de tirer le meilleur du temps que nous avons, et c'est possible à Dubaï, où je vis moi-même. Là-bas, je connais tout et tout le monde, alors je peux guider mon athlète avec précision. Par exemple, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda étaient aussi à Dubaï pour se préparer en vue de la nouvelle saison, ce qui nous a permis de faire un entraînement de groupe. Nous avons donc joué au football et au padel ensemble."