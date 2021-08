À bout de forces, Hamilton "se bat encore" contre les effets du COVID

Épargné par le carambolage causé par son coéquipier, Valtteri Bottas, au départ du Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton s'est retrouvé dans une bien étrange situation quelques minutes plus tard, lors de la seconde procédure de départ. Tandis que tous ses adversaires étaient rentrés au stand à la fin du tour de formation pour chausser les pneus slicks, Hamilton est resté en piste et a donc été le seul pilote à prendre place sur la grille de départ, améliorant au passage la "performance" du Grand Prix des États-Unis 2005, où seulement six voitures étaient sur la grille.

Le septuple Champion du monde a observé son arrêt un tour plus tard, ce qui l'a envoyé au fond du classement. Dès lors, Hamilton a été condamné à attaquer jusqu'au drapeau à damier. La remontée, qui n'a pas été facilitée par la belle défense offerte par Fernando Alonso notamment, s'est achevée à la troisième place, mais elle a aussi eu de grands conséquences sur la condition physique du pilote Mercedes. Sur le podium, il était hagard et a à peine pris part aux célébrations.

Il s'avère que Hamilton était épuisé et souffrait de vertige. Le Britannique a dû faire l'impasse sur le début de la conférence de presse pour se faire examiner par le médecin de son équipe. Plus de peur que de mal cependant, même si l'intéressé a révélé que les effets du COVID, virus qu'il avait contracté en marge du Grand Prix de Sakhir 2020 et qui l'avait affaibli pendant plusieurs jours, continuaient de lui jouer des tours.

"Je vais bien", a-t-il commenté. "Sur le podium, j'ai eu de très gros vertiges et tout était un peu flou. Depuis le début de la saison, je me bats pour rester en bonne santé après ce qui s'est passé l'année dernière [lorsqu'il a été testé positif, ndlr], et je me bats encore aujourd'hui."

Avant de se sentir mal, Hamilton avait pu répondre aux questions posées par Johnny Herbert, chargé de mener les interviews d'après course. Le pilote Mercedes avait expliqué qu'il avait tout donné pour récolter un maximum de points lors d'une journée "vraiment difficile". Il avait ajouté : "Nous ne nous facilitons jamais la vie, c'est fou de penser que nous étions les seuls sur la grille au départ. Mais ces choses-là arrivent et nous en tirons les leçons. J'ai tout donné et il ne me restait plus d'énergie à la fin", a-t-il commenté.

Son podium et la 10e place de Max Verstappen permettent à Hamilton de reprendre la tête du classement des pilotes pour six points, alors que la F1 est officiellement en vacances jusqu'à la fin du mois d'août. "Au début du week-end, nous ne savions vraiment pas comment ça allait se passer", a-t-il déclaré. "Donc, compte tenu des circonstances d'aujourd'hui, j'accepte volontiers [la troisième place]."