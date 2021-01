L'équipe Aston Martin F1 Team voit officiellement le jour

L'ex-structure Racing Point a choisi de ne pas attendre et de profiter de la nouvelle année pour entrer de plain-pied dans une nouvelle ère. Dès ce vendredi 1er janvier, l'équipe basée à Silverstone a totalement changé d'identité, conformément aux plans déjà connus. Nouveau logo, nouvelles couleurs : Aston Martin est plus que jamais de retour en Formule 1.

Aston Martin prévoit de dévoiler sa nouvelle monoplace et sa nouvelle livrée au mois de février, mais il semble déjà acquis, comme l'avait laissé entendre Lance Stroll il y a plusieurs semaines, que le vert anglais sera la couleur dominante de l'écurie. Une équipe qui accueillera un quadruple Champion du monde en la personne de Sebastian Vettel, associé au pilote canadien à la place de Sergio Pérez.

"La Formule 1 est une plate-forme extrêmement puissante qui jouera un rôle clé dans la stratégie globale d'Aston Martin, alors que nous cherchons à faire avancer la société", souligne Lawrence Stroll, président exécutif d'Aston Martin Lagonda. "Il s'agit d'un sport véritablement mondial, avec une audience considérable qui, selon nous, peut contribuer à relancer la marque et à la rendre encore plus désirable dans le monde entier. C'est une marque qui a déjà connu un énorme succès dans le sport automobile international de haut niveau comme les 24 Heures du Mans. Nous avons maintenant l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire. C'est une perspective extrêmement intéressante pour tous les amoureux de la marque Aston Martin, pour les fans de Formule 1 et pour le sport automobile."

En reprenant les rênes d'Aston Martin et en investissant personnellement dans la marque, Lawrence Stroll a décidé de réorienter complètement le programme sportif de l'entreprise, qui sera en très grande majorité concentré sur son nouvel engagement en Formule 1. C'est pourquoi le constructeur a annoncé il y a quelques jours son retrait de la catégorie LMGTE Pro en Endurance, où il était un acteur historique et reconnu. Dans les faits, l'écurie britannique se prépare à intégrer l'année prochaine une nouvelle usine, actuellement en cours de construction. Elle restera dirigée au quotidien par Otmar Szafnauer, son directeur d'équipe.

"Nous avons eu presque un an de préparation pour arriver à cette étape et nous sommes vraiment impatients de voir les réactions lorsque nous dévoilerons enfin notre nouvelle identité en tant qu'équipe de Formule 1 Aston Martin", se réjouit ce dernier. "Représenter une marque aussi emblématique est un énorme privilège pour chaque membre de l'équipe. Nous avons acquis une réputation bien méritée pour avoir fait preuve d'une grande efficacité, nous sommes donc convaincus que nous pouvons faire honneur au nom d'Aston Martin dès le départ. C'est le début d'une nouvelle aventure et je sens une énergie et une détermination de l'équipe à pousser les limites de la performance plus loin que jamais. Grâce à certains des esprits les plus créatifs du secteur, à une véritable mentalité de compétiteur et à l'esprit de réussite qui nous a si bien servis au fil des ans, nous avons toutes les raisons d'être enthousiastes pour l'avenir."