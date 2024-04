Les équipes F1 attendent une clarification après l'incident Sainz

À la suite des qualifications du Grand Prix de Chine, Aston Martin a déposé une réclamation après un incident impliquant Carlos Sainz en Q2. L'Espagnol est resté immobile pendant 1 minutes et 17 secondes après un contact avec le mur à la sortie du dernier virage. Il a tout de même réussi à repartir et a pu se qualifier pour la Q3, aux dépens de Lance Stroll.

L'écurie britannique arguait que l'article 39.6 du Règlement Sportif de la F1 n'avait pas été respecté. Ce dernier dispose que "tout pilote dont la voiture s'arrête sur la piste pendant la séance de qualifications ou la séance de qualifications sprint ne sera pas autorisé à continuer à prendre part à cette séance".

Cette protestation a été rejetée par les commissaires, estimant qu'il était clair selon les précédentes applications que cette règle ne concernait que les voitures ne pouvant repartir par leurs propres moyens et nécessitant l'intervention des commissaires de piste. Ce n'était pas le cas pour la Ferrari, qui a pu reprendre la piste sans aucune assistance.

Toutefois, cela a relancé la discussion sur des règles encore à parfaire. L'idée d'ajouter à l'article 39.6 la notion d'assistance extérieure a déjà été évoquée auparavant lors de discussions concernant le règlement, toutefois cela n'a pas été suivi d'effets concernant le règlement 2024.

"Il s'agit simplement de clarifier les choses et, en fin de compte, de discuter avec les commissaires et de respecter les décisions qu'ils ont prises", a expliqué Tom McCullough, directeur de la performance d'Aston Martin, à ce sujet. "Nous espérons que les choses seront clarifiées et moins ambiguës à l'avenir, car le système de messagerie indique clairement que la voiture s'est arrêtée. Et l'article dit que cette voiture ne devrait plus prendre part aux qualifications. Donc, cela sera mis au clair à l'avenir."

La Ferrari endommagée de Carlos Sainz après son incident en Q2.

Dans le clan Ferrari, Frédéric Vasseur est d'accord pour dire qu'une écriture plus explicite des règles est nécessaire pour éviter la confusion, surtout dans un corpus réglementaire devenu de plus en plus complexe : "Je ne sais pas si c'est clair, mais il est certain que nous devons comprendre ce qui s'est passé. Nous avons demandé au directeur de course si nous pouvions repartir, il a dit 'oui', et c'était la fin de l'histoire. Il faut définir précisément la situation."

"Mais ce qui est certain, c'est que les règlements sont de plus en plus compliqués. Quand j'ai pris mes fonctions, le règlement sportif faisait 20 pages, aujourd'hui il en fait 75. Nous essayons tous de trouver des failles et les règlements sont de plus en plus complexes ; mais dans ce cas-ci, la clarification sera facile."

Concernant l'incident en lui-même, McCullough a révélé que c'est le directeur sportif d'Aston Martin, Andy Stevenson, qui avait immédiatement soulevé la potentielle infraction une fois la Ferrari de Sainz arrêtée en piste : "Andy est assis à côté de moi sur le muret des stands et il connaît ce règlement sur le bout des doigts, c'est une véritable encyclopédie. Il est là depuis très longtemps."

"Dès que le système de messagerie officiel a indiqué qu'une voiture s'était arrêtée, il a fait - boum - 'Article 39.6, il ne peut pas [reprendre la séance]'. Nous avons été un peu surpris, c'est pourquoi nous avons déposé réclamation."

Avec Filip Cleeren