Le légendaire photographe de Ferrari en F1 a été fait chevalier par la République italienne

Colombo est originaire de Monza et sa passion pour le sport automobile a débuté en 1951 grâce à son père, qui l'a emmené voir courir Fangio et Ascari au Grand Prix d'Italie à l'âge de sept ans sur le légendaire autodrome près de la maison familiale. Il a toujours son studio à quelques centaines de mètres de l'entrée du circuit.

Il a été le photographe d'Enzo Ferrari pendant de nombreuses années, prenant d'innombrables clichés dans les coulisses ainsi que sur les courses. Depuis la mort du Commendatore en 1988, Ercole a continué à fournir des images des Grands Prix de F1 à la Scuderia.

En 2018, son archive photographique, plus grande collection privée au monde d'images Ferrari, a été acquise par Motorsport Network et fait aujourd'hui partie de Motorsport Images, aux côtés du travail de Rainer Schlegelmilch, de LAT, de Sutton Images et de Giorgio Piola.

"Je suis honoré par cette distinction inattendue", a déclaré Colombo. "Je suis quelqu'un de normal, qui a travaillé pendant 60 ans et qui a toujours fait son travail avec passion et investissement. Mon travail célèbre le monde merveilleux des voitures et de la course. Je suis fier que mes photos vivent dans le futur et qu'elles puissent raconter les histoires que j'ai captées avec mon objectif."

"Il faut être curieux pour être photographe. Il faut essayer de capturer les moments que l'on juge importants. Une photo, si elle est bien prise, si elle est parfaite, n'a pas besoin d'explication et vous raconte ce qui s'est passé."

Le cliché préféré d'Ercole, parmi les millions qu'il a pris, est celui très célèbre de 1980, où Enzo Ferrari embrasse son pilote Gilles Villeneuve, qu'il considérait presque comme un fils.

"Nous étions à Casinalbo, près de Modène, pendant la conférence de présentation de l'année à venir", se souvient Ercole. "La veille, pendant le Grand Prix d'Italie, Gilles Villeneuve avait eu un terrible accident. Il était arrivé en retard car il avait dû aller à l'hôpital pour passer des radios."

"Quand il s'est approché de Ferrari pour lui dire bonjour, ils se sont serré la main. Il y avait deux autres photographes, mais je n'ai pas pris de photo à ce moment-là. On le sent quand le moment n'est pas opportun. Ensuite, Enzo l'a tiré vers lui et l'a embrassé. J'ai pris une photo alors que les autres n'étaient pas prêts. Enzo Ferrari aimait tellement cette photo qu'il m'en a demandé une copie. Je la lui ai apportée personnellement et il m'en a dédicacé un exemplaire."

Ercole a été informé de sa distinction par courrier, cependant une cérémonie aura lieu à une date ultérieure, une fois que la situation sera plus sûre après la pandémie de coronavirus.